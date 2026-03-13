Sampdoria, pertemuan para pendukung: protes terhadap manajemen klub, dukungan untuk tim, dan petisi untuk sepak bola yang 'adil dan merakyat'

Inisiatif penting yang diambil oleh kelompok suporter terorganisir Sampdoria yang semalam, sebagaimana telah direncanakan beberapa hari sebelumnya, berkumpul di lokasi yang cukup simbolis, 'Largo U.C. Sampdoria', di depan Gradinata Sud, untuk sebuah pertemuan antara semua elemen yang bersatu di jantung suporter Sampdoria. Inisiatif ini diselenggarakan oleh kelompok-kelompok dari Sud Blucerchiata dan merupakan bagian dari suasana protes yang telah menyelimuti lingkungan Sampdoria selama berbulan-bulan. Selama pertemuan, spanduk bertuliskan “Jangan Sentuh Sampdoria” dikibarkan, sebagai simbol sikap yang diambil terhadap manajemen saat ini.





Selama pertemuan, para pendukung menegaskan bahwa protes akan berlanjut dalam beberapa minggu ke depan, dengan berbagai bentuk aksi. "Posisi kami terhadap pemilik klub masih berlaku, kami sedang melakukan protes dan akan melanjutkannya tidak hanya dengan spanduk dan yel-yel, tetapi juga di jalanan dan secara langsung. Kami harus menjadi duri dalam daging,” lapor Il Secolo XIX. Kelompok-kelompok terorganisir juga telah mengklarifikasi posisi mereka terhadap tim, menekankan perbedaan antara protes terhadap klub dan dukungan kepada para pemain selama pertandingan. Namun, dukungan tersebut akan dibatasi hanya selama 90 menit pertandingan.

Menjelang akhir musim, pesan yang disampaikan terutama berkaitan dengan pentingnya mendukung tim di stadion. "Mereka tidak layak mendapat pelukan dan sambutan hangat di akhir pertandingan. Namun perlu dipahami bahwa ketika Sampdoria bertanding, stadion tetap harus penuh; jika hasilnya tidak sesuai harapan, kami akan menyuarakan ketidakpuasan kami. Namun saat ini, ada 9 pertandingan penentu dan kami membutuhkan dukungan semua orang." Tidak ada komentar yang disampaikan mengenai pergantian pelatih baru-baru ini, dari kepemimpinan Foti-Gregucci ke solusi internal dengan Lombardo. Selama pertemuan tersebut, juga diumumkan peluncuran petisi untuk sepak bola yang "lebih adil dan populer", yang akan diserahkan di luar stadion mulai dari pertandingan Sabtu ini. Petisi ini dapat ditandatangani di tenda-tenda khusus yang tersedia di luar stadion saat pertandingan. Inisiatif ini berasal dari para pendukung Sampdoria dan usulan serupa dari para pendukung Arezzo, namun akan melibatkan banyak kelompok di seluruh Italia.