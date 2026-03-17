Sampdoria, Palma menjalani latihan terpisah, Hadzikadunic dan Abildgaard juga absen, namun formasi 4-4-2 tidak akan digunakan. Pernyataan Carrarese: "Jangan sampai kita teralihkan oleh insiden-insiden dan wasit"

Dua hari menjelang pertandingan Carrarese vs Sampdoria, laga krusial dalam upaya bertahan di liga bagi tim asal Tuscany dan Blucerchiati, kemarin diwarnai dengan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh klub tuan rumah, yang baru-baru ini juga telah lama melontarkan protes kepada pelatih Calabro terkait beberapa keputusan wasit. Dalam pernyataan yang ditujukan kepada publik tersebut, selain menekankan pentingnya pertandingan ini ("Rabu nanti, kami akan menghadapi persimpangan jalan yang penting bagi musim ini: Sampdoria akan bertandang ke kandang kami, dan kami semua menyadari bahwa ini bukan hanya pertandingan bergengsi, tetapi juga penting untuk mencapai target musim ini secepat mungkin. Klub meminta tim untuk memberikan yang terbaik"), juga disoroti sebuah bagian yang terasa cukup menyinggung dan kontroversial bagi publik Blucerchiati.





"Klub - demikian tertulis - meminta tim untuk memberikan yang terbaik, bermain dengan kepribadian, keberanian, dan semangat, seperti yang selalu dilakukan hingga saat ini, untuk sekali lagi menonjolkan apa yang sejak dulu menjadi ciri khas DNA kami. Selain itu, diharapkan semangat dan tekad yang sama juga dapat terlihat di tribun stadion yang penuh, siap mendukung para pemain di lapangan selama sembilan puluh menit penuh dan fokus sepenuhnya pada cinta terhadap warna-warna kami, tanpa terganggu oleh insiden dan wasit, terhadap siapa, di antara lain, kami menegaskan kembali penghargaan kami, termasuk mengingat penunjukan wasit level tinggi yang dijadwalkan pada hari Rabu"

Hal ini merujuk pada pertandingan antara Carrarese dan Catanzaro pada 4 Maret lalu, ketika penunjuk wasit Rocchi hadir di tribun penonton, yang kemudian diserang secara verbal dan diusir dari stadion oleh petugas keamanan. Namun, pernyataan tersebut dipandang oleh sebagian pendukung Sampdoria sebagai upaya 'mengantisipasi' dari pihak Catanzaro. Sebagian publik Doriana merasa bahwa klub ingin bertindak lebih dulu, mengambil langkah antisipatif menjelang pertandingan tersebut.





Di kubu Sampdoria, Lombardo kemarin menerapkan formasi 3-4-2-1 di lapangan. Jadi, tidak ada formasi 4-4-2 seperti yang diperkirakan beberapa pihak; formasi tersebut mungkin akan diterapkan saat pertandingan berlangsung. Masalah cedera seperti biasa, namun kali ini krisis utama ada di lini belakang, di mana pelatih harus bermain tanpa Hadzikadunic dan Abildgaard. Pemain asal Bosnia itu, yang sudah absen dalam beberapa pertandingan terakhir karena masalah otot betis, sempat diturunkan melawan Venezia selama satu babak, namun kemudian diganti pada jeda babak pertama karena keluhan yang sama pada otot betisnya. Henderson juga absen, sementara Pierini dan Coda akan kembali, namun seperti yang sudah diprediksi, keduanya tidak akan diturunkan sejak awal dan akan memulai dari bangku cadangan. Dibandingkan dengan pertandingan Sabtu lalu, satu-satunya perubahan dalam susunan pemain awal mungkin adalah Ferrari menggantikan Hadzikadunic. Perhatian juga tertuju pada Palma: kemarin ia menjalani sesi latihan terpisah, yang disebut sebagai 'tindakan pencegahan', namun mengingat riwayat kondisi fisik tim secara umum, istilah ini selalu memicu kekhawatiran.