Sampdoria, musim Pafundi mungkin sudah berakhir, Viti berlatih secara terpisah: masalah cedera tetap menjadi perhatian

Sampdoria terus menghadapi sejumlah besar masalah cedera, yang telah menjadi hal yang biasa dalam beberapa musim terakhir. Cedera terbaru menimpa Simone Pafundi, yang harus absen akibat cedera otot fleksor yang diperkirakan telah mengakhiri musimnya lebih awal. Rata-rata, untuk cedera semacam ini, dibutuhkan setidaknya satu bulan waktu pemulihan, mungkin lebih lama mengingat perlunya proses pemulihan bertahap tanpa memaksakan diri, serta risiko kambuhnya cedera. Ini memang terjadi pada kaki yang sama yang sudah cedera pada bulan Oktober, meskipun saat itu otot yang terlibat adalah otot rektus femoris. Selain itu, momen ini juga sangat rumit bagi gelandang serang milik Udinese tersebut, yang bersama seluruh tim berada di tengah-tengah protes keras. Namanya secara eksplisit muncul selama konfrontasi dengan para pendukung, yang menegurnya atas beberapa malam di diskotek pada masa yang cukup sulit. Terlepas dari itu, absennya Pafundi menambah kerentanan skuad yang sudah rapuh dan kembali menyoroti isu kebugaran fisik para pemain, di tengah cedera berulang dan proses pemulihan yang tak pernah berjalan mulus.





Perhatian kini beralih ke Mattia Viti. Bek tersebut tidak berlatih bersama tim sejak Jumat dan sedang menjalani latihan terpisah. Versi resmi menyebutkan bahwa ini merupakan langkah pencegahan: Viti dianggap sebagai pemain yang “terlalu dipaksakan” secara fisik, dan selama jeda kompetisi, pihak klub memilih untuk menghindari risiko. Kembalinya ia bersama tim dijadwalkan pada hari Rabu, sehingga ia dapat bermain pada pertandingan berikutnya, yaitu pada hari Senin Paskah melawan Empoli. Namun, tema manajemen tetap menjadi fokus utama, sebuah istilah yang, seperti yang ditekankan oleh Il Secolo XIX, sering muncul dalam komunikasi dari bagian medis.

Pendekatan ini sudah pernah diterapkan sebelumnya, seperti pada kasus Oliver Abildgaard, yang awalnya dihentikan karena kelelahan pada betis dan dikabarkan hampir kembali. Di sini pun dibicarakan soal 'pengelolaan', namun kemudian pemain asal Denmark itu terpaksa absen dalam tiga pertandingan berturut-turut melawan Venezia, Carrarese, dan Avellino. Masalah pada betis memang menjadi benang merah: hingga saat ini, Massimo Coda, Liam Henderson, dan Dennis Hadzikadunic mengalaminya, dengan yang terakhir masih menjalani terapi bersama Pafundi. Pemain asal Bosnia itu juga absen dari pemanggilan tim nasional, dan kemungkinan besar tidak akan pulih untuk laga melawan Empoli. Andrea Conti juga perlu dipantau, yang mengalami ketidaknyamanan ringan pada betis kanannya antara Jumat dan Sabtu, namun kondisinya membaik dan berorientasi pada pemulihan. Penyebaran masalah ini menimbulkan pertanyaan tentang penyebabnya, termasuk kondisi lapangan yang digunakan dalam beberapa pekan terakhir.