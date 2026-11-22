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Lorenzo Insigne masih mampu membuat perbedaan. Setelah absen selama 43 hari, penyerang asal Frattamaggiore itu kembali tersedia untuk Sampdoria dan menjadi penentu dalam laga kandang melawan Benevento. Mendapat kepercayaan dari pelatih Luca D'Angelo, pemain asal Napoli itu tampil sebagai starter bersama Gennaro Tutino dan berperan penting dalam kemenangan Sampdoria.

Satu gol lewat sundulan, sebuah assist apik, dan kemenangan meyakinkan 3-1 mengantar klub asal Liguria itu meraih kemenangan ketiga secara beruntun setelah sebelumnya mengalahkan Entella dan Carrarese. Selangkah demi selangkah, bersama pelatih baru, Sampdoria mulai bangkit dengan 10 poin dari lima laga pertama sejak sang pelatih mengambil alih. Kini Sampdoria juga bisa mengandalkan penampilan sang Magnifico yang sudah mencetak empat gol dalam enam pertandingan bersama klub barunya.

Pemain bernomor punggung 10 itu mengomentari penampilannya: "Gol itu menghadirkan banyak emosi, tercipta di depan tribun pendukung kami dan saya merayakannya bersama anak-anak saya. Gol itu memang dibutuhkan, tetapi saya terutama senang dengan tiga poin yang memberi kami banyak energi. Perjalanan masih panjang. Kami hanya perlu tetap membumi dan terus seperti ini."

Setelah pulih dari cedera otot paha yang membuatnya melewatkan lima pertandingan, Insigne kembali dan langsung menunjukkan pengaruhnya. Dalam waktu singkat, setelah periode keduanya di Pescara, ia sekali lagi membuktikan dirinya sebagai pemain yang terlalu bagus untuk Serie B, dengan mengemban tanggung jawab memimpin skuad muda Sampdoria yang kini hanya terpaut beberapa poin dari zona play-off.

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Juara Eropa itu sepenuhnya menjadi bagian penting dari proyek ini, berkomitmen penuh dan memiliki tekad baru untuk memberi dampak. Selebrasinya dengan berlari memeluk anak-anaknya di tepi lapangan, kepemimpinan teknis dan emosionalnya bagi Sampdoria, serta impian untuk membawa kembali klub besar seperti ini ke Serie A, semuanya mungkin dengan Lorenzo Insigne yang tampil seperti ini.