Sampdoria, Manfredi menanggapi Carrarese: "Ada poin-poin penting yang dipertaruhkan untuk mencapai target kami, saya sependapat dengan ajakan untuk fokus di lapangan"

Beberapa jam menjelang laga melawan Carrarese, Presiden Sampdoria, Matteo Manfredi, mengeluarkan pernyataan resmi sebagai tanggapan atas siaran pers yang dirilis klub asal Tuscany tersebut beberapa hari lalu. Dalam siaran pers tersebut, klub asal Tuscany itu secara khusus mengomentari masalah wasit, dengan beberapa pernyataan yang mengejutkan pihak Sampdoria dan membuat para pendukung kesal. Bagian yang paling kontroversial adalah: "Carrarese berharap semangat dan tekad yang sama juga dapat terlihat di tribun stadion yang penuh, siap mendukung para pemain di lapangan selama sembilan puluh menit penuh dan fokus sepenuhnya pada cinta terhadap warna-warna kami, tanpa terganggu oleh insiden dan wasit, terhadap siapa, antara lain, kami menegaskan kembali rasa hormat kami, terutama mengingat penunjukan wasit level tinggi yang dijadwalkan untuk Rabu."





Menyentuh inti pertandingan dan konteksnya, bos Blucerchiati itu menjelaskan sudut pandangnya: "Di Carrara, kami akan menghadapi salah satu dari delapan pertandingan tersisa yang mempertaruhkan poin-poin krusial untuk mencapai tujuan kami," katanya kepada Il Secolo XIX. Menarik untuk dicatat bahwa kini tujuan Sampdoria telah berubah menjadi 'kelangsungan di Serie B'.

"Saya telah membaca pernyataan resmi dari Carrarese dan saya sependapat dengan ajakan mereka agar penonton di tribun hanya fokus mendukung tim mereka sendiri," lanjut Manfredi. "Tanpa gangguan lain, apa pun bentuknya. Di sekitar Sampdoria, di setiap stadion tandang, kami selalu menemukan suasana penantian dan persaingan yang intens. Hal ini dapat dimengerti, dan menurut saya wajar, karena disebabkan oleh sejarah besar klub, lambang kebanggaannya, para pendukungnya, serta tradisinya. Namun, yang terpenting adalah dinamika kompetisi di lapangan. Lapangan itulah yang tetap menjadi satu-satunya penentu hasil akhir, bagi semua orang dan selamanya."