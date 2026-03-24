Sampdoria, Mancini telah mencapai kesepakatan dengan D'Angelo, begini alasannya. Kini direktur olahraga ingin mempertahankan Lombardo, namun Fredberg mempertimbangkan Cioffi

Posisi Attilio Lombardo sebagai pelatih Sampdoria juga bergantung pada dinamika kekuasaan internal klub, dalam keseimbangan yang rapuh yang terus memengaruhi setiap keputusan. Nasib pelatih sementara ini akan ditentukan oleh garis kebijakan mana yang akan menang di antara berbagai pihak di dalam klub, dengan direktur olahraga Andrea Mancini yang telah memperhitungkan kemungkinan penggantian setelah pertandingan melawan Avellino. Jika terjadi hasil imbang atau kekalahan, penggantian akan dilakukan segera, namun skenario tersebut kemudian terhenti setelah hasil positif tersebut.





Mancini telah bertindak lebih awal, memulai kontak dengan Luca D'Angelo, dengan siapa sudah ada kesepakatan. Beberapa hari terakhir ini juga telah diadakan pertemuan di Bologna, yang dihadiri oleh Gianni Invernizzi, di mana diajukan proposal kontrak hingga 2028 senilai 500 ribu euro per tahun, dengan pengurangan 100 ribu euro untuk setiap musim di Serie C jika terjadi degradasi, tulis Il Secolo XIX. Namun, negosiasi terhenti ketika Spezia, klub tempat D’Angelo terikat kontrak hingga 2027, memutuskan untuk memanggilnya kembali: sang pelatih menerima tawaran tersebut dan peluang itu pun sirna. Fabio Pecchia, nama lain yang dipertimbangkan, juga menolak proposal tersebut.

Mengingat perkembangan ini dan hasil yang diraih, Mancini tampaknya kini berencana menyerahkan tim kepada Lombardo hingga akhir musim, dengan mendampinginya beberapa orang pendukung. Berbeda dengan posisi pihak berbahasa Inggris di klub, yang diwakili oleh Jesper Fredberg dan Nathan Walker, yang terus mempertimbangkan kemungkinan pergantian pelatih dan mengevaluasi profil Gabriele Cioffi, yang baru saja menyelesaikan masa jabatannya di Udinese hingga musim 2023-2024.