Sampdoria, Lombardo tetap menjadi pelatih. Cioffi tidak pernah menjadi pilihan

Semuanya sesuai prediksi dan sudah dapat diperkirakan sebelumnya: Attilio Lombardo, setelah kemenangan yang diraih Sampdoria atas Avellino, tetap menjadi pelatih Blucerchiati. Tidak ada tanda-tanda mundur dari sang pelatih, yang telah membuktikan dengan tindakan nyata bahwa ia tidak pernah ragu untuk memikul tanggung jawab, dan tidak ada tanda-tanda mundur pula dari pihak manajemen, bahkan dari luar negeri, meskipun ada rumor yang beredar dari beberapa pihak dalam beberapa hari terakhir.





Posisi Lombardo telah menjadi bahan pertimbangan Mancini sebelum pertandingan melawan tim asal Irpinia: kekalahan atau hasil imbang kemungkinan besar akan memicu pergantian pelatih, sementara kemenangan dan cara di mana kemenangan itu diraih membuat direktur olahraga lebih condong untuk mempertahankan pelatih tersebut. Ada beberapa pertimbangan tambahan dari pihak 'asing' Sampdoria, mulai dari Fredberg hingga Walker, yang merupakan perwakilan Tey. Namun pada akhirnya, akal sehatlah yang menang.





Dalam beberapa jam terakhir, juga beredar kabar bahwa pihak manajemen yang terkait dengan Tey tertarik pada Gabriele Cioffi, mantan pelatih Udinese yang sudah setahun tidak aktif. Pada kenyataannya, opsi Cioffi tampaknya tidak pernah benar-benar konkret; justru, rumor tersebut mungkin sengaja dihembuskan, di saat yang cukup sensitif. Sulit membayangkan bahwa Fredberg, Walker, dan Tey, berdasarkan strategi transfer dan keyakinan mereka, akan memilih profil seperti itu.