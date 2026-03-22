Sampdoria, Lombardo mungkin akan pamit meski menang: setelah pertandingan krusial yang akan menentukan masa depannya, situasi terkini dan calon-calon penggantinya

Suasana sangat tegang malam ini di Marassi menjelang pertandingan antara Sampdoria dan Avellino. Pertandingan yang sangat penting bagi perjuangan bertahan di liga ini diawali dengan protes keras dari para pendukung Blucerchiati terhadap tim dan manajemen. Para pendukung tidak menargetkan para tokoh 'legendaris' klub, yaitu Andrea Mancini, Nicola Pozzi, Giovanni Invernizzi, dan tentu saja pelatih 'ad interim' Attilio Lombardo. Namun, posisi mantan juara Serie A ini akan menjadi bahan evaluasi malam ini. Bahkan, sebuah kemenangan pun berpotensi memicu pergantian pelatih, yang akan menjadi pergantian keempat musim ini.





Tim ini dipercayakan kepada Lombardo setelah pemecatan Foti dan Gregucci; dalam siaran pers tertulis secara tegas 'sambil menunggu penetapan solusi permanen', namun pada akhirnya Doria diserahkan kepada Popeye selama dua pertandingan. Sementara itu, rapat dewan direksi yang digelar beberapa hari lalu menandai munculnya garis baru di antara berbagai faksi internal klub: pertemuan malam ini, setelah laga melawan Avellino, akan menentukan langkah-langkah ke depan. Hasil imbang atau kekalahan akan memicu pergantian pelatih, dengan Lombardo kembali ke tugasnya di dalam staf, namun kemenangan pun bisa menghasilkan hasil yang sama. Menurut Il Secolo XIX, Lombardo lah yang akan menentukan apakah ia merasa siap untuk melanjutkan, namun kesan yang muncul adalah bahwa ini lebih merupakan keputusan para petinggi klub. Lombardo telah membuktikan dengan tindakan nyata bahwa ia tidak ragu untuk mengambil tanggung jawab atas Sampdoria, dan tentu saja rasa takut bukanlah bagian dari emosi yang dapat dikaitkan dengannya.





Dewan Direksi juga dilaporkan telah memutuskan perubahan kebijakan terkait kontrak yang akan ditawarkan kepada calon pelatih baru: bukan lagi hingga akhir musim, melainkan hingga tahun 2027. Hal ini berpotensi memasukkan nama seperti Luca D'Angelo ke dalam daftar calon, yang baru saja dipecat oleh Spezia namun memiliki kontrak yang mencakup musim depan, sehingga ia kemungkinan besar tidak akan melepaskan kesempatan tersebut hanya demi beberapa bulan kerja sama dengan Sampdoria. Nama Guido Pagliuca juga disebut-sebut, meskipun ia sedang dekat dengan Padova, serta nama Fabio Pecchia.