Sampdoria, Lombardo: "Kita baru saja mengalami kekalahan telak, siapa yang mau menyerah, angkat tangan"

Kekalahan yang dialami tadi malam di Carrara jelas membuat para pendukung Sampdoria dan pelatih Attilio Lombardo sangat kecewa. Hanya dalam waktu lima belas menit, sudah terlihat bahwa sang pelatih tidak menyukai sikap tim, bahkan ia sudah memanaskan beberapa pemain pada babak pertama: "Saya meminta Pierini dan Giordano untuk berdiri dari bangku cadangan dan melakukan pemanasan pada menit ke-15 untuk memberikan sinyal, namun secara umum, tiga puluh menit pertama itulah yang membuat saya kesulitan dan memikirkan strategi alternatif."





Popeye menganalisis pertandingan ini sebagai berikut: "Kami bermain bagus selama latihan minggu ini, tapi saat menghadapi lawan, performa itu menurun. Gol-gol yang kami kebobolan sungguh tidak masuk akal. Lalu saya menyesal atas peluang yang dimiliki Pafundi karena itu bisa membuat kami menyamakan kedudukan. Dan saya menyesal Esposito membuat kami bermain dengan 10 orang. Tapi saya pikir itu adalah kesalahan wasit. Dari situ mereka mengendurkan permainan dan menciptakan situasi di lapangan terbuka."

Mengenai keputusan untuk menurunkan Soleri sejak menit pertama, Lombardo menjelaskan kepada Il Secolo XIX: "Mengingat kualitas pertahanan mereka, dia bisa membantu kami menyerang, dan Begic serta Cherubini, begitu dia menguasai bola, bisa menciptakan peluang. Selain itu, saya juga mempertimbangkan kehadiran tambahan dalam situasi bola mati."





Sebagai penutup, Lombardo menyampaikan pesan yang jelas kepada tim: "Yang ada di sini tahu, suasananya sulit. Selamat untuk lawan, tapi saya tidak bisa memberi pujian kepada para pemain; dedikasi saja tidak cukup. Jika ada yang ingin angkat tangan, angkat sekarang: tidak ada waktu. Tim lain tidak akan menunggu, dan saya tidak percaya pada bantuan dari atas. Para pemain harus bertanggung jawab; ketika kita tidak mencapai target dalam pertandingan, saya yang pertama kali salah, lalu mereka. Saya menganggap tantangan ini seperti final, kita harus memiliki kerendahan hati untuk selalu mencoba. Kita telah mengalami kekalahan telak," pungkasnya.







