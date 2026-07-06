Sampdoria, gencar mendekati Insigne: tawaran fantastis untuk gelandang serang asal Napoli itu

Masa depan Lorenzo Insigne masih belum pasti. Pescara dan Presiden Sebastiani belum menyerah dan berharap mantan bintang Napoli dan Toronto berusia 35 tahun itu bersedia menerima kontrak baru setelah penampilannya musim lalu (5 gol dan 3 assist dalam 13 penampilan dari Januari hingga Juni lalu). Akhir musim lalu di klub milik Presiden Sebastiani memang meninggalkan sedikit ketegangan, namun perkembangan selanjutnya masih patut ditunggu.





Sampdoria ikut serta dalam perburuan ini sejak akhir pekan lalu dengan menawarkan kontrak satu tahun plus opsi perpanjangan untuk musim kedua senilai 500 ribu euro ditambah bonus. Tawaran yang signifikan ini telah dicatat oleh Insigne: harapannya adalah menerima panggilan dari Serie A, dan karena alasan itulah ia masih membutuhkan sedikit waktu lagi.