Sampdoria, Fredberg menyatakan: "Tahun depan saya pasti akan tetap di sini, saya sedih mendengar kabar tentang perselisihan dengan Mancini"

Di sela-sela acara penyerahan telur Paskah tradisional di Rumah Sakit Anak Gaslini di Genova, yang dihadiri oleh seluruh jajaran Sampdoria, CEO Bidang Olahraga klub Blucerchiati, Jesper Fredberg, menyampaikan beberapa pernyataan terkait masa depan klub. Pertama-tama, pria asal Denmark ini mengonfirmasi bahwa 'untuk saat ini' Attilio Lombardo tetap memimpin tim, namun akan didampingi oleh sosok lain: "Kami telah memutuskan bahwa, untuk saat ini, Attilio akan tetap menjadi pelatih. Dan kami telah memperkuat staf di sekitarnya dengan Dan Thomassen, yang akan segera mulai bekerja," kata Fredberg, yang secara tidak langsung mengumumkan kedatangan asisten pelatih sesama warga negaranya.





Kabar terbaru dari Sampdoria belum berakhir: "Minggu depan kami juga akan membawa sosok lain ke Bogliasco. Segera setelah memungkinkan, kami akan mengumumkannya (Contran, mantan analis pertandingan Mancini, red)." Fredberg kemudian menanggapi rumor tentang kemungkinan ketidakcocokan dengan direktur olahraga Andrea Mancini: "Kami ingin membangun kebersamaan, dan dalam hal ini saya katakan bahwa saya, bahkan kami, sedih mendengar rumor bahwa saya dan direktur olahraga tidak saling berbicara. Kami sangat termotivasi untuk menyelesaikan musim ini di posisi terbaik, juga demi para pendukung"

Di akhir wawancara, ia juga menyinggung masa depannya yang menurut Fredberg pasti akan tetap bersama Sampdoria: "Tentu saja, pasti. Musim ini jauh dari ekspektasi, tapi kini kami sadar di mana harus bertindak. Di klub ini terlalu banyak gejolak, dibutuhkan stabilitas. Dan kami harus menciptakannya bersama-sama"