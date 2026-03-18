Sampdoria, drama cedera yang biasa: Hadzikadunic belum pulih dan akan absen juga saat melawan Avellino, namun ia dipanggil ke tim nasional. Abildgaard, hari ini akan menjalani pemeriksaan lanjutan

Kondisi para pemain yang cedera di Sampdoria terus menjadi masalah yang cukup serius bagi para pelatih. Di musim yang sangat buruk bagi tim Blucerchiati ini, hal ini patut ditekankan karena jelas berdampak pada performa tim dan kesulitan yang dihadapi. Faktanya, untuk ke sekian kalinya, tingkat cedera otot, kambuh, dan kekambuhan sangat tinggi. Bagi Sampdoria, ini merupakan kerugian, baik dalam hal poin maupun finansial, dan menjadi hal yang dipertanyakan oleh para penggemar Doriani.





Yang terakhir menjadi korban situasi ini adalah Dennis Hadzikadunic: bek tengah tersebut baru saja pulih dari masalah betis pasca-pertandingan melawan Bari, yang membuatnya absen dalam laga melawan Juve Stabia dan Frosinone. Pada pekan menjelang pertandingan melawan Venezia, pemain asal Bosnia itu hanya berlatih bersama tim beberapa kali, namun mengingat keadaan darurat—di mana Abildgaard juga absen karena cedera betis dan Alex Ferrari sedang demam—Attilio Lombardo terpaksa memainkannya, sebelum akhirnya menggantinya pada babak kedua dengan memasukkan Ferrari.

Hadzikadunic mengalami keluhan baru di betisnya dan akan absen pada pertandingan malam ini serta pertandingan berikutnya melawan Avellino. Yang membuat situasi semakin rumit adalah pemanggilannya ke timnas Bosnia, yang tidak akan memungkinkannya memanfaatkan jeda ini sepenuhnya untuk pemulihan: sang bek diperkirakan akan memenuhi panggilan tersebut, dengan harapan penampilannya dibatasi. Ini menjadi elemen tambahan dalam manajemen yang sudah rumit.





Kondisi Oliver Abildgaard juga perlu dipantau, dan ia akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut: targetnya adalah agar ia bisa diturunkan dalam laga melawan Avellino, namun kondisinya akan dievaluasi setiap hari dan belum bisa dipastikan apakah ia akan pulih tepat waktu. Sementara itu, Liam Henderson masih absen, dan kembalinya ia diperkirakan baru akan terjadi setelah jeda tim nasional.