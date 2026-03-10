Sampdoria, D'Angelo menolak, survei untuk Pagliuca, ketersediaan Iachini. Latar belakang mengenai masalah pelatih

Jam-jam setelah pemecatan Gregucci dan Foti juga menyoroti ketidakjelasan terkait situasi seputar negosiasi untuk posisi pelatih Sampdoria. Keputusan untuk menunjuk Attilio Lombardo sebagai pelatih interim menunjukkan bahwa tidak ada rencana cadangan yang disiapkan untuk menggantikan pelatih, meskipun situasi saat ini sangat genting dengan risiko degradasi dan jadwal yang rumit hingga akhir musim. Kemungkinan kekalahan di Frosinone tidak dianggap mustahil, dan karena itu, menurut sebagian besar pihak, klub seharusnya sudah menyiapkan pelatih baru yang siap untuk mengambil alih.

Di antara nama-nama yang beredar dalam beberapa jam terakhir adalah Luca D'Angelo. Sampdoria menawarkan kontrak hingga akhir musim, dengan opsi untuk musim berikutnya, tetapi pelatih tersebut saat ini terikat dengan Spezia hingga 2027 dengan gaji sekitar 700 ribu euro bersih per tahun. Tawaran tersebut dianggap tidak menarik dan ditolak. Guido Pagliuca juga telah dihubungi untuk melakukan survei eksplorasi: namun, pelatih tersebut terikat kontrak dengan Empoli hingga Juni 2027 dan menerima gaji yang besar. Fabio Pecchia hanya menjadi pertimbangan, tetapi pelatih tersebut telah menolak beberapa bulan lalu karena menganggap proyek dan situasi klub tidak meyakinkan.

Satu-satunya pelatih yang telah menyatakan kesediaannya secara penuh adalah Beppe Iachini. Kemarin, ada kontak baru dengan timnya dan, seperti yang sudah terjadi sebelumnya, pelatih ini menegaskan kesediaannya. Iachini ingin kembali melatih dan ingin menutup lingkaran di Samp. Baginya, masalah keuangan dan durasi kontrak bukan masalah, tapi saat ini belum ada kesepakatan dan negosiasi belum ada perkembangan konkret. Dari informasi yang dikumpulkan oleh Calciomercato.com, pihak-pihak yang terlibat berencana untuk bertemu kembali dalam beberapa hari ke depan, meskipun keputusan untuk mempertahankan Lombardo selama tiga pertandingan terakhir pada akhirnya bisa menjadi keputusan final, sehingga mengubur kemungkinan kembalinya Iachini ke Bogliasco. Dalam beberapa jam terakhir, nama Gabriele Cioffi dan Rolando Maran juga dikaitkan dengan bangku cadangan Blucerchiati, tetapi tidak ada kontak nyata dengan klub.