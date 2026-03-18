Sampdoria, Cassano: "Ikan busuk dari kepalanya, Manfredi lebih merusak daripada hujan es. Untungnya ada Lombardo"

Antonio Cassano tampil tanpa basa-basi saat mengomentari situasi Sampdoria. Mantan gelandang serang Blucerchiati yang kini menjadi komentator di Viva El Futbol itu,saat membahas masalah internal klub, tidak menggunakan kata-kata yang berbelit-belit seperti biasanya, melainkan langsung menuding petinggi klub: "Ikan busuk selalu dari kepalanya. Mereka bisa mengganti pelatih, bisa mengganti pemain, tapi jika struktur manajemen terdiri dari seseorang yang tinggal di Singapura dan tidak diketahui keberadaannya, serta Matteo Manfredi yang lebih merusak daripada hujan es… Singkatnya, sebuah bencana. Kesimpulannya, kita sedang berjuang agar tidak terdegradasi ke Serie C…".





Berfokus pada masalah pelatih, mantan penyerang UC Sampdoria ini mendukung pilihan internal dan menunjukkan kepercayaan pada Attilio Lombardo: "Untungnya ada Attilio Lombardo. Seorang pelatih yang baru pertama kali menangani tim utama, orang dalam. Attilio mengenal Sampdoria lebih baik daripada siapa pun. Dia adalah sosok dengan kualitas manusia yang sangat tinggi. Ini pertama kalinya dia melatih tim utama, tapi saya yakin dengan kepribadiannya, cara kerjanya, dan empati yang dimilikinya, mereka akan berhasil!".

Dalam



