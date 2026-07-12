Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
cm camarda milan

Diterjemahkan oleh

Sampdoria, Camarda menjadi target serius untuk lini serang: para pemain Blucerchiati memimpikan duetnya dengan Insigne

AC Milan
Transfers

Sampdoria, memburu penyerang hebat: Camarda dari Milan menjadi incaran

Sampdoria membidik target-target ambisius dan tidak hanya berhenti pada Lorenzo Insigne. Menurut edisi hari ini dari Repubblica, klub Blucerchiati dilaporkan sedang merencanakan satu lagi rekrutan di lini serang: impian mereka adalah bisa mendampingi talenta tersebut dengan Francesco Camarda. Penyerang ini disukai semua orang, tetapi perlu dipahami apakah ia akan hengkang dan dengan syarat apa,


Alternatif lainnya bisa jadi adalah kembalinya Matteo Brunori ke Sampdoria setelah paruh kedua musim lalu.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google