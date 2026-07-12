Sampdoria, Camarda menjadi target serius untuk lini serang: para pemain Blucerchiati memimpikan duetnya dengan Insigne

Sampdoria membidik target-target ambisius dan tidak hanya berhenti pada Lorenzo Insigne. Menurut edisi hari ini dari Repubblica, klub Blucerchiati dilaporkan sedang merencanakan satu lagi rekrutan di lini serang: impian mereka adalah bisa mendampingi talenta tersebut dengan Francesco Camarda. Penyerang ini disukai semua orang, tetapi perlu dipahami apakah ia akan hengkang dan dengan syarat apa,





Alternatif lainnya bisa jadi adalah kembalinya Matteo Brunori ke Sampdoria setelah paruh kedua musim lalu.