Sampdoria, aksi protes di Bogliasco: peringatan bagi para pemain yang terlihat di klub malam, sorakan menentang pemilik klub, dan sebuah flashdisk yang dibagikan kepada semua orang. Kisah di balik layar

Sekitar dua ratus hingga tiga ratus pendukung Sampdoria, yang sebagian besar berasal dari kelompok-kelompok terorganisir Gradinata Sud, berkumpul pagi ini di luar gerbang pusat olahraga Mugnaini di Bogliasco untuk melakukan aksi protes keras terhadap klub dan tim. Aksi protes tersebut, yang dijaga oleh aparat keamanan dengan dua mobil polisi dan satu mobil Carabinieri, berlangsung saat tim sedang berlatih di lapangan atas, menjelang pertandingan liga melawan Avellino yang dijadwalkan besok di Ferraris.





Para pendukung melontarkan yel-yel dan slogan-slogan yang ditujukan kepada pemilik klub, khususnya pemegang saham Joseph Tey, presiden Matteo Manfredi, Walker, dan CEO bidang sepak bola Jasper Fredberg, serta terhadap performa tim yang hanya meraih dua poin dalam enam pertandingan terakhir dan berisiko besar terdegradasi ke Serie C. Selama aksi protes yang berlangsung hingga akhir latihan, digunakan asap dan petasan tanpa menimbulkan insiden, disertai ajakan eksplisit kepada para pemain untuk “menunjukkan nyali” serta yel-yel seperti “Selamatkan diri dan menghilanglah”.

Beberapa pemain dalam skuad juga menjadi sasaran kritik, termasuk Simone Pafundi, sementara pelatih baru Attilio Lombardo beserta stafnya, direktur olahraga Andrea Mancini, dan pejabat klub Giovanni Invernizzi terhindar dari kritik tersebut. Selama protes tersebut, beberapa pemain juga dituduh kurang profesional. Secara khusus, sikap beberapa orang tidak disukai, karena mereka “terlihat” di klubmalam ibu kota pada malam sebelum pertandingan yang dianggap sangat krusial. Pesan yang ditujukan kepada para pemain ini cukup jelas: “Kalian harus menjalani latihan di rumah sampai kalian selamat”, disertai peringatan tegas seperti “Jika lain kali kalian ingin pergi menari sebelum pertandingan, ingatlah hari ini dan kami”.





Beberapa yel-yel terdengar sangat keras dan tak ketinggalan referensi ke insiden masa lalu: menurut informasi yang beredar, sebelumnya sudah pernah terjadi konfrontasi antara ultras dan pemain, namun terbukti tidak membuahkan hasil. Selama pagi itu juga, para pemain dan staf diberikan sebuah flashdisk yang berisi rekaman degradasi ke Serie C musim lalu, yang kemudian terhindarkan berkat babak playout, dengan tujuan untuk menggunakannya sebagai peringatan menjelang akhir musim.





Sekitar pukul 13.00, setelah sesi latihan terakhir, para pemain muncul di gerbang untuk bertemu langsung dengan para pendukung, yang telah memperingatkan kemungkinan aksi protes baru jika tim kembali meraih hasil negatif. Selain itu, untuk pertandingan besok, diminta agar tidak ada pemain yang turun ke tribun jika menang: selama pemanasan, akan ada teriakan ejekan, sementara selama 90 menit pertandingan akan ada dukungan untuk tim. Hormat hanya diberikan kepada Lombardo dan stafnya, termasuk Mancini.





Di Bogliasco juga dipasang beberapa poster yang merupakan versi modifikasi dari poster film *The Silence of the Lambs*, diubah dengan tulisan “Il silenzio degli incompetenti” dan wajah-wajah Manfredi, Tey, dan Walker. Aksi protes ini, yang sudah diumumkan sejak kemarin melalui media sosial, terjadi pada momen yang sangat krusial dalam musim Blucerchiati dan mendahului pertandingan melawan Avellino, yang dianggap krusial dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Kelompok-kelompok terorganisir tersebut tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi lanjutan setelah pertandingan jika hasilnya negatif.