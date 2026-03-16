Sampdoria, Abildgaard, Hadzikadunic, dan Henderson absen di laga melawan Carrara. Lombardo mencoba formasi 4-4-2, apakah Pierini dan Coda akan kembali?

Rabu ini, Sampdoria akan bertanding dalam laga tandang yang sangat penting di Carrara, dengan Attilio Lombardo ditugaskan untuk memimpin skuad yang terbatas. Liam Henderson dan Oliver Abildgaard dipastikan absen, sementara status Dennis Hadzikadunic masih diragukan. Bek tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis hari ini setelah mengalami cedera betis baru-baru ini, yang memaksanya keluar pada babak pertama karena rasa sakit dan hanya mengikuti sedikit sesi latihan bersama tim. Staf pelatih tetap bersikap hati-hati mengingat pemanggilan timnas Bosnia untuk babak playoff, dengan risiko nyata bahwa pemain tersebut bisa absen dalam laga melawan Wales.





Kondisi yang tidak optimal memaksa Lombardo untuk mempertimbangkan rotasi pemain dan kemungkinan perubahan sistem permainan. Dalam sesi latihan, telah diuji beberapa taktik dan juga formasi alternatif, 4-4-2, dengan empat bek yang sudah diuji dalam sesi-sesi terakhir. Di antara kandidat rotasi terdapat Alex Ferrari, Fabio Depaoli, dan Matteo Ricci.

Kabar baik datang dari kembalinya Nicholas Pierini dan Massimo Coda ke dalam skuad, yang keduanya baru saja pulih dari cedera yang membuat mereka absen masing-masing selama lima dan empat pertandingan. Pierini mengalami cedera saat melawan Padova di Marassi, sementara Coda absen karena masalah pada betisnya saat latihan. Keputusan mengenai penampilan mereka akan diambil setelah diskusi antara Lombardo dan staf medis yang dipimpin oleh Manara, juga dengan mempertimbangkan lapangan sintetis di Carrara. Sulit membayangkan mereka akan diturunkan sejak menit pertama, mengingat jeda kompetisi yang akan segera tiba. Secara teori, Pierini bisa menjadi kandidat untuk posisi starter dalam beberapa pekan ke depan, sementara persaingan dengan Armin Begic dan Luigi Cherubini masih terbuka. Coda saat ini tampaknya berada di urutan bawah dalam hierarki, namun tidak tertutup kemungkinan Lombardo mengubah status yang telah mapan bersama Gregucci.