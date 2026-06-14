"Sampai saat ini"... Dua kata dari Klopp yang memicu kegemparan di Jerman... dan Nagelsmann bereaksi dengan sangat keras!

Jürgen Klopp, mantan pelatih Liverpool, memicu perdebatan luas menjelang Piala Dunia 2026, setelah melontarkan komentar pedas saat tampil sebagai analis di saluran televisi Jerman "Magenta TV".

Klopp mengatakan tentang pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann, seperti dilansir surat kabar "AS" Spanyol: "Untungnya, Julian masih yang memilih susunan pemain... sampai saat ini," sambil menekankan kata terakhir dengan nada sarkastis, mengisyaratkan kemungkinan perubahan di masa depan.

Menurut laporan saluran "Magenta TV" Jerman, komentar Klopp—yang telah lama dikabarkan sebagai calon pengganti pelatih timnas Jerman—menimbulkan reaksi langsung di studio. Thomas Müller, legenda Bayern Munich dan rekan analisnya, berkomentar sambil tertawa: "Klopp, kita masih di bulan Juni. Kamu sudah di bulan September!" sambil menyindir Klopp yang terlalu terburu-buru.

Tanggapan Nagelsmann

Ketika Nagelsmann ditanya tentang komentar Klopp selama konferensi pers, yang berlangsung menjelang pertandingan Jerman melawan Curaçao, ia tampak tegang sejak awal, dan menjawab kepada seorang jurnalis Jerman: "Saya terkejut pertanyaan itu datang dari Anda," dan ketika jurnalis itu menyadari bahwa dia tampak kesal, sang pelatih menjawab dengan senyuman tipis: "Baiklah, pertanyaan berikutnya," dalam upaya yang jelas untuk menghindari membahas topik tersebut.

Tanggapan kedua

Namun, topik tersebut muncul kembali ketika seorang jurnalis Inggris mengajukan pertanyaan yang sama dalam bahasa Inggris, yang membuat Nagelsmann tampak lebih jelas merasa terganggu, di mana ia bertanya: "Apakah Anda dari media yang sama atau bagaimana?", lalu menjelaskan dengan mengatakan: "Saya tidak berpikir pantas bagi saya untuk membahas hal ini, saya rasa penting bagi setiap orang untuk menilai situasi ini sendiri. Saya punya pendapat dan sudut pandang saya sendiri, tapi saya tidak akan membagikannya kepada Anda."

Nagelsmann kemudian melunakkan nada bicaranya, dengan mengatakan bahwa Klopp dan Müller adalah "dua orang yang luar biasa" dan tokoh sukses di dunia sepak bola, sehingga mereka bebas mengemukakan pendapat mereka.