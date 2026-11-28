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Al Ahly tidak lagi punya kemewahan untuk membuang waktu. Tim yang terbiasa naik ke podium juara kini dituntut segera mengembalikan kilaunya dan menutup lembaran masa sulit yang baru saja dilaluinya, di tengah harapan para pendukung akan kembalinya kemenangan dan permainan yang layak bagi nama besar serta sejarah klub.

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Dalam penampilan perdananya untuk membahas laga kontra Primeiro de Agosto asal Angola, pelatih kepala Al Ahly Sami Komsan menyampaikan pesan yang jelas mengenai fase mendatang. Ia menegaskan bahwa karakter Al Ahly akan tetap menjadi andalan utama untuk melewati situasi saat ini, sementara kapten tim Mohamed El Shenawy berjanji akan mengerahkan upaya maksimal untuk mengembalikan tim ke jalur yang biasa dan membahagiakan para pendukung.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar hari ini jelang laga Al Ahly melawan Primeiro de Agosto yang dijadwalkan besok, sebagai pembuka langkah tim di fase grup Piala Konfederasi Afrika.

Sami Komsan mengawali pernyataannya dengan menyampaikan belasungkawa atas para korban kecelakaan di Jalan Lingkar. Ia mendoakan kesembuhan segera bagi para korban luka dan menegaskan solidaritas Al Ahly kepada keluarga korban dalam situasi yang memilukan ini.

Sang pelatih kepala juga menyinggung hubungan istimewa antara Al Ahly dan para pendukungnya. Ia menekankan bahwa bagi suporter Al Ahly, sepak bola melampaui batas pertandingan dan hasil. "Bagi pendukung Al Ahly, sepak bola lebih dari sekadar 90 menit. Kami sangat memahami arti suporter kami, dan kami akan melakukan segala yang mungkin dengan karakter Al Ahly. Kami akan berjuang hingga detik terakhir demi meraih hasil terbaik," ujarnya.

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Komsan menegaskan bahwa dukungan dari semua pihak yang bekerja di dalam klub merupakan sebuah keharusan pada fase saat ini. Menurutnya, memegang tanggung jawab melatih Al Ahly adalah kehormatan besar bagi siapa pun, dan ia memandang tugasnya sebagai tanggung jawab yang menuntut kerja sekuat tenaga demi mewujudkan target klub.

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"Siapa pun yang bermain untuk Al Ahly harus kita dukung. Bagi siapa pun yang memikul tanggung jawab melatih Al Ahly, hal itu merupakan kehormatan besar, dan kami akan berupaya mewujudkan target-target tersebut," tambahnya.

Sang pelatih kepala menegaskan bahwa karakter Al Ahly telah dan akan selalu menjadi kunci keberhasilan klub. Ia menyatakan keyakinan besar terhadap kemampuan para pemain serta ambisi dan motivasi yang mereka miliki untuk melewati fase saat ini dan memuaskan para pendukung lewat hasil terbaik di berbagai kompetisi.

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Ia menjelaskan bahwa Al Ahly selalu layak berada di posisi yang sepadan dengan sejarahnya. Ia pun yakin tim mampu kembali ke performa terbaiknya, seraya mencontohkan karakter yang ditunjukkan para pemain dalam laga-laga besar melawan klub-klub dunia, terutama Real Madrid.

Dalam kaitan itu, ia mengatakan bahwa Al Ahly pernah memiliki karakter kuat saat menghadapi tim-tim terbesar dunia, dan itulah yang ingin dikembalikan oleh staf pelatih agar tim kembali tampil seperti yang biasa disaksikan para pendukungnya.

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Ucapan Terima Kasih untuk Arab Contractors, Komsan: Al Ahly Berjasa Besar bagi Saya

Komsan tak lupa menyampaikan terima kasih kepada para petinggi klub Arab Contractors sebagai bentuk penghargaan atas sikap yang ia terima selama pengalamannya sebelumnya. Ia menegaskan bahwa dirinya selalu berupaya menerapkan prinsip dan pengalaman yang ia peroleh di Al Ahly.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya siap menerima peran apa pun yang diberikan kepadanya di Al Ahly, karena klub tersebut telah berjasa besar baginya. Ia juga menegaskan keyakinannya bahwa ia mampu memberikan segala yang dimilikinya demi meraih kemenangan.

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Berbicara tentang tanggung jawab pada fase mendatang, Komsan menjelaskan bahwa pekerjaan ini tidak hanya menjadi tugas staf pelatih semata, tetapi menuntut kekompakan seluruh elemen. Para pemain memikul porsi tanggung jawab terbesar di lapangan, karena merekalah yang bertugas mengubah gagasan taktis menjadi permainan dan hasil.

Ia menambahkan bahwa staf pelatih akan menjalankan peran yang dituntut darinya, tetapi para pemain wajib tidak lalai dalam detail apa pun, terlebih Al Ahly terbiasa bersaing memperebutkan gelar dan para pendukungnya hanya mau melihat tim naik ke podium juara.

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Ia menegaskan bahwa dahaga abadi pendukung Al Ahly akan gelar merupakan salah satu ciri terpenting yang membentuk kesuksesan klub sepanjang sejarahnya, dan hal itu membuat semua pihak memikul tanggung jawab berlipat untuk mengembalikan kemenangan.

Mengenai laga yang dinanti, Komsan mengingatkan akan kekuatan Primeiro de Agosto. Ia menegaskan bahwa lawan memiliki organisasi permainan yang baik dan modal teknis yang mumpuni, serta pemain-pemain yang mampu menebar ancaman di berbagai posisi.

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Meski mengakui sulitnya pertandingan, sang pelatih kepala menegaskan bahwa staf pelatih tidak merasa cemas, mengingat persiapan telah dilakukan dari semua aspek, baik teknis, fisik maupun mental, dengan menyadari pentingnya mengawali fase grup secara meyakinkan.

Ia menyebut bahwa tekanan yang melekat pada nama Al Ahly bukanlah hal baru, melainkan bagian dari sifat pekerjaan di klub yang selalu dituntut meraih yang terbaik dan bersaing memperebutkan semua gelar.

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Komsan menutup pernyataannya dengan menegaskan keyakinannya pada dukungan para pendukung, yang menurutnya merupakan salah satu rahasia terpenting kesuksesan Al Ahly. Ia juga menekankan penghargaan para pemain dan staf pelatih atas peran yang dimainkan suporter dalam berbagai situasi.

El Shenawy: Kami Memikul Tanggung Jawab dan Akan Mengembalikan Al Ahly ke Jalurnya

Sementara itu, kapten Al Ahly Mohamed El Shenawy membuka konferensi pers dengan menyampaikan belasungkawa atas para korban kecelakaan di Jalan Lingkar dan menegaskan solidaritas seluruh klub kepada keluarga korban, sebelum beralih membahas persiapan tim menghadapi laga di kompetisi Afrika tersebut.

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Penjaga gawang Al Ahly itu menyampaikan pesan yang menenangkan kepada para pendukung. Ia berjanji akan mengerahkan upaya maksimal untuk mengembalikan tim ke jalur yang biasa dan mengatasi situasi sulit yang dialami tim dalam beberapa waktu terakhir.

"Kami berjanji kepada semua orang bahwa kami akan berupaya mengembalikan tim ke jalurnya yang biasa, dan kami sangat yakin mampu melewati fase ini," kata El Shenawy.

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Kapten Al Ahly itu mengakui bahwa periode sebelumnya tidaklah mudah, di tengah berbagai perubahan yang terjadi di dalam tim. Ia menjelaskan bahwa para pemain telah berbicara satu sama lain tentang perlunya mengembalikan level permainan yang menjadi ciri khas klub di semua kompetisi.

Ia menegaskan bahwa semua pihak memahami besarnya tanggung jawab yang mereka pikul, dan para pemain akan mengerahkan segala yang mereka miliki di lapangan demi menampilkan permainan terbaik dan meraih kemenangan. Ia juga menyebut bahwa para pendukung memahami situasi saat ini, dan hal itu semakin memperkuat tekad tim untuk membahagiakan mereka.

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El Shenawy menegaskan bahwa Al Ahly menghadapi Primeiro de Agosto dengan ambisi besar, meskipun para pemain memiliki pengalaman dan gelar-gelar sebelumnya. Menurutnya, prestasi masa lalu bukan berarti berhenti bekerja, justru menuntut tim untuk terus berupaya meraih lebih banyak gelar.

Ia menambahkan bahwa bertanding di stadion Al Ahly di hadapan para pendukungnya menjadi motivasi tambahan bagi para pemain, yang sangat mengandalkan dukungan suporter, seiring upaya menjalankan instruksi staf pelatih dan menerapkan gagasannya di lapangan.

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Kapten Al Ahly itu menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tim mempersiapkan setiap pertandingan sebagai tantangan tersendiri. Ia menjelaskan bahwa fokus sepenuhnya tertuju pada laga melawan Primeiro de Agosto tanpa memikirkan perhitungan lain, dengan tekad besar untuk menampilkan permainan istimewa yang mencerminkan semangat dan karakter Al Ahly.