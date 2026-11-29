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Legenda Al Hilal, Sami Al-Jaber, memicu spekulasi soal masa depan pemain asal Portugal Joao Felix di Al Nassr. Klub belum memastikan sikapnya terkait perpanjangan kontrak sang pemain, sementara kabar kemungkinan kembalinya ke lapangan Eropa pada musim depan 2026-2027 kian santer terdengar.

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Dalam program "Nadina" di stasiun televisi MBC, Al-Jaber menilai pernyataan terbaru Felix kepada media Portugal kemungkinan menjadi tanda bahwa masa depannya di Al Nassr belum jelas. Ia menganggap sang pemain memandang kemungkinan hengkang sebagai pilihan yang nyata sambil menunggu sikap manajemen terkait kelanjutan kariernya di klub.

"Joao Felix sudah menjadi nama besar bahkan sebelum datang ke Al Nassr, tetapi ia tidak mendapatkan kesempatan sepenuhnya di Eropa karena terlalu sering berpindah klub. Pemain ini tidak menemukan dirinya karena situasi di sana sama sekali berbeda dengan di Arab Saudi," ujar mantan bintang Al Hilal tersebut.

Jesus Menemukan Kembali Felix

Al-Jaber juga menyoroti peran rekan senegara Felix, Jorge Jesus, dalam membantu sang pemain memulihkan sebagian performanya. Menurutnya, kehadiran pelatih asal Portugal itu di Al Nassr membantu Felix memulihkan kebugaran fisik dan naluri mencetak golnya.

"Ketika bergabung dengan Al Nassr, Felix beruntung ada pelatih senegaranya, Jorge Jesus, karena bersamanya ia berhasil memulihkan kekuatan, kebugaran, dan naluri mencetak golnya. Itu menjadi salah satu alasan tim meraih gelar Liga Pro Saudi musim lalu," tambahnya.

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Namun, Al-Jaber tidak menutup kemungkinan petualangan sang pemain bersama Al Nassr akan segera berakhir. Ia menjelaskan bahwa pernyataan terbaru Felix mengisyaratkan dirinya sadar kontraknya mungkin tidak diperpanjang, dan bisa jadi melalui pernyataan itu ia mencoba mengirim pesan kepada manajemen klub agar segera memastikan sikap terkait masa depannya.

Barcelona dan Chelsea di Masa Lalunya, Kembali ke Eropa Belum Tentu Mulus

Meski nama Felix dikaitkan dengan sejumlah klub besar Eropa, Al-Jaber meragukan kemampuannya untuk kembali merebut tempat di Benua Biru. Ia mengingat pengalaman Felix sebelumnya bersama klub sekelas Barcelona, Chelsea, dan Atletico Madrid, tempat ia gagal menjadi pemain inti secara reguler.

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"Joao pernah bermain untuk klub-klub besar seperti Barcelona, Chelsea, dan Atletico Madrid, tetapi tampaknya performanya dipengaruhi oleh kondisi psikologisnya, dan ia tidak menjadi pemain inti secara reguler," kata Al-Jaber.

Ia melanjutkan dengan menjelaskan pandangannya tentang pernyataan sang pemain: "Dari pernyataan terbarunya, sepertinya ia tahu dirinya tidak akan bertahan dan sedang mengirim pesan kepada manajemen Al Nassr karena masa depannya belum dipastikan, bahwa ia mungkin akan mempertimbangkan opsi kembali ke Eropa."

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Kabar yang beredar menyebutkan sejumlah klub Eropa tertarik dengan jasa sang pemain, di antaranya Barcelona, Tottenham Hotspur, dan Napoli, sementara sikap Al Nassr terkait perpanjangan kontraknya masih belum jelas.

Statistik Felix Bersama Al Nassr

Dari sisi statistik, Felix telah tampil dalam 12 pertandingan bersama Al Nassr di Liga Pro Saudi musim ini dengan torehan tiga gol dan delapan assist, menurut data situs Transfermarkt.

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Catatan tersebut menempatkan pemain asal Portugal itu sebagai salah satu sosok berpengaruh di lini serang Al Nassr. Namun, kontribusinya di lapangan sejauh ini belum mengakhiri perdebatan soal masa depannya, sehingga keputusan manajemen terkait perpanjangan kontraknya tetap menjadi faktor penentu ke mana ia akan berlabuh musim depan.