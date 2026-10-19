Sami Al-Jaber, legenda Al-Hilal Arab Saudi, memuji penampilan yang ditunjukkan tim saat mengalahkan Al-Hazm dengan skor 1-0, dalam laga pekan ke-10 Liga Roshn Pro, seraya menegaskan bahwa pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, menampilkan pertandingan yang luar biasa dan berhasil mengembangkan performa timnya serta mengatasi kesalahan-kesalahannya baik dari sisi menyerang maupun bertahan.

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Al-Jaber mengatakan, dalam kemunculannya di program "Nadeena", bahwa ia menyalahkan lini serang Al-Hilal karena menyia-nyiakan sejumlah besar peluang yang semestinya cukup untuk menyelesaikan pertandingan lebih awal, namun pada saat yang sama ia menunjukkan bahwa faktor kesialan juga berperan dalam gagalnya beberapa upaya, sebelum tim akhirnya berhasil mencetak gol kemenangan pada menit-menit akhir.

Al-Jaber memuji perubahan Inzaghi

Mantan bintang Al-Hilal itu menegaskan bahwa Inzaghi mengatur laga dengan cara yang istimewa, setelah ia berupaya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang muncul sepanjang pertandingan, baik dalam sisi menyerang maupun bertahan, seraya memuji perubahan yang dilakukan pelatih Italia tersebut, yang turut berkontribusi dalam meningkatkan performa tim dan melanjutkan tekanan hingga momen-momen krusial.

Al-Jaber menambahkan bahwa kemampuan Inzaghi dalam membaca jalannya pertandingan dan melakukan intervensi pada waktu yang tepat merupakan salah satu faktor penting di balik tercapainya kemenangan, terutama karena Al-Hilal menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia di depan gawang Al-Hazm, sebelum akhirnya menemukan jalan ke gawang pada menit ke-89.

Martinelli kata kunci, dan kembalinya Salem jadi keuntungan baru

Al-Jaber menyoroti cara Inzaghi memanfaatkan pemain asal Brasil, Gabriel Martinelli, dengan menilai bahwa cara pelatih menggunakannya sangat istimewa dan turut berkontribusi dalam menuntaskan laga, setelah pemain itu mencetak gol kemenangan untuk Al-Hilal pada menit ke-89, sehingga memberikan timnya tiga poin berharga dalam persaingan memperebutkan puncak klasemen Liga Roshn.

Al-Jaber juga menilai bahwa kembalinya Salem Al-Dawsari untuk tampil dalam pertandingan merupakan keuntungan penting bagi Al-Hilal, mengingat pengalaman dan kemampuan menyerang yang berpengaruh yang dimiliki sang kapten tim.

Al-Hilal menambah koleksi poinnya menjadi 24 setelah mengalahkan Al-Hazm, sehingga melanjutkan perburuan puncak klasemen dengan selisih dua poin dari Al-Qadsiah, sementara Al-Qadsiah masih memiliki satu pertandingan tunda melawan Al-Ahli.







