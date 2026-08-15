Sami Al-Jaber, legenda Al-Hilal, memicu perdebatan di kalangan pendukung Al-Nassr setelah melontarkan pernyataan mengejutkan menyusul kemenangan besar yang diraih "sang klub dunia" atas Al-Fateh dengan skor tiga gol tanpa balas, Sabtu malam, dalam laga pekan pertama Liga Roshn untuk Profesional.

Al-Nassr memulai perjalanan mempertahankan gelarnya dengan start kuat di bawah asuhan pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, dan tim menampilkan performa menyerang yang mencolok hingga menyenangkan para pendukungnya, terutama dengan bersinarnya sejumlah rekrutan baru, dengan Joao Felix, Angelo Gabriel, dan Samu Costa di barisan terdepan.

Namun meski memulai dengan kuat, pendukung Al-Nassr masih menanti langkah tambahan dari manajemen klub di bursa transfer, terutama karena tim baru merampungkan satu transaksi pemain asing hingga saat ini, yakni dengan merekrut pemain Portugal Samu Costa yang datang dari Real Mallorca, di saat sejumlah kebutuhan tim masih ada.

Berlawanan dengan tuntutan para pendukung, Sami Al-Jaber mengejutkan para pengamat dengan pandangan yang sama sekali berbeda, setelah menegaskan bahwa Al-Nassr tidak membutuhkan tambahan pemain untuk saat ini, dengan berpatokan pada level yang ditunjukkan tim selama laga menghadapi Al-Fateh.

Al-Jaber mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Nadeena": "Kamu tidak bisa menilai tim mana pun dari pekan-pekan awal. Al-Nassr menampilkan level yang bagus dan tidak membutuhkan tambahan pemain," pernyataan yang memicu respons luas di kalangan pendukung "sang klub dunia", terutama karena sebagian dari mereka menilai perlunya memperkuat tim dengan transfer baru sebelum bursa transfer ditutup.

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Legenda Al-Hilal itu tidak hanya berbicara tentang tidak perlunya Al-Nassr melakukan transfer, tetapi juga memuji wajah baru tim di bawah asuhan Postecoglou, dengan menjelaskan: "Permainan Al-Nassr hari ini berbeda dari gaya musim lalu, dan Al-Nassr adalah klub yang kuat," sebagai isyarat atas perkembangan yang terlihat pada tim dibandingkan dengan yang ditampilkan selama musim lalu.

Al-Jaber menambahkan: "Level Al-Nassr berbeda, menyerang lebih kuat dan bola lebih cepat," memberikan pujian yang jelas kepada tim setelah penampilan perdananya. Namun, pernyataannya tentang tidak perlunya penguatan mungkin membuka pintu baru bagi perdebatan, terutama karena musim masih panjang, dan ujian-ujian sesungguhnya yang dihadapi Al-Nassr akan lebih sulit seiring beruntunnya pertandingan dan kompetisi.

Pernyataan Sami Al-Jaber ini datang di saat manajemen Al-Nassr berusaha merampungkan pembangunan skuad yang mampu bersaing di semua kejuaraan, sehingga hari-hari mendatang akan mengungkap apakah "sang klub dunia" akan cukup dengan apa yang dimilikinya saat ini, atau akan terus bergerak di bursa mencari transfer baru meski memulai dengan kuat menghadapi Al-Fateh.