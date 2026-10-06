Sambaran petir hentikan laga Uruguay vs India, Nunez dan Bentancur lari ke ruang ganti

Pertandingan persahabatan antara Uruguay dan India terhenti secara mendadak akibat cuaca buruk dan badai petir, setelah para pemain kedua tim terpaksa meninggalkan lapangan dan berlindung di ruang ganti, sebelum akhirnya dilanjutkan kembali.

Sebagaimana dilaporkan surat kabar Inggris "The Sun", pertandingan terhenti setelah baru berjalan 27 menit, setelah Uruguay sempat unggul melalui Darwin Nunez dari titik penalti, sebelum Anirudh Thapa menyamakan kedudukan bagi timnas India.

Keputusan untuk menghentikan laga tersebut diambil meski badai petir dan kilat sudah terlihat jelas sejak pertandingan dimulai, di tengah prediksi dari media yang hadir bahwa laga akan ditunda, yang ternyata tidak terjadi.

Setelah permainan dihentikan, muncul pesan di layar raksasa Stadion "Salt Lake" yang berbunyi: "Pertandingan dihentikan akibat cuaca buruk".

Pihak stadion juga mengumumkan melalui pengeras suara: "Pertandingan telah dihentikan akibat cuaca buruk, dan kami meminta semua yang berada di stadion untuk masuk dan tetap berada di tempat-tempat yang terlindung".

Para pemain Uruguay meninggalkan lapangan, di antaranya Nunez dan Rodrigo Bentancur, bersama para wasit dan pelatih Diego Forlan, menuju ruang ganti.

Sebagian suporter langsung menuju tempat tertutup setelah peringatan tersebut, sementara yang lain memilih tetap berada di tribun dan menikmati guyuran hujan, pada saat para fotografer terpaksa berlindung di bawah payung.

Pertandingan dilanjutkan kembali setelah terhenti selama 39 menit, di tengah hujan deras yang terus mengguyur.

Perlu dicatat bahwa pertandingan berakhir dengan kemenangan telak Uruguay 6-1.



