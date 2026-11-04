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Pemain remaja Paris Saint-Germain, David Boly, mengungkapkan bahwa menganggap penampilan perdananya di Liga Champions seperti pertandingan akademi membantunya mencetak gol dalam kemenangan telak 6-0 atas Villarreal pada Selasa. Pemain berusia 17 tahun itu masuk dari bangku cadangan menjelang akhir pertandingan dan menyempurnakan kemenangan dominan tersebut di Estadio de la Ceramica.

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Pemain pengganti remaja sempurnakan kemenangan telak

Pemain muda berusia 17 tahun, Boly, melengkapi penampilan tajam pada laga keempat di Spanyol setelah pelatih kepala Luis Enrique menarik keluar Desire Doue, Vitinha, dan Achraf Hakimi pada menit ke-74. Menerima umpan dari Joao Neves, Boly melesat di sisi sayap sebelum melepaskan tembakan menyudut yang mengenai kaki pemain bertahan dan masuk ke gawang. Saat ia masuk ke lapangan, sejumlah suporter tuan rumah sudah meninggalkan stadion setelah kesalahan-kesalahan di lini pertahanan membuat tim tuan rumah kebobolan empat gol dalam 17 menit.

Mentalitas dari akademi redakan kegugupan saat debut

Berbicara kepada PSG TV setelah peluit akhir, Boly menjelaskan bagaimana ia tetap tenang: "Begitu Luis Enrique menyuruh saya melakukan pemanasan, saya langsung fokus. Lalu dia memberi tahu bahwa saya akan masuk, dan saya bilang kepadanya bahwa saya akan melakukan apa yang selalu saya lakukan, seperti saat bermain bersama tim junior: tidak gugup, hanya memainkan sepakbola saya. Itu membuahkan hasil karena saya menerima bola dari Joao Neves, bergerak ke depan gawang, melepaskan tembakan, dan melihat bola masuk. Rasanya luar biasa!

"Semua ini adalah hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun, sejak saya masih kecil. Saya selalu terus bekerja, semakin keras, dan saya pikir itu membuahkan hasil. Sekarang saya harus terus melangkah; saya masih bisa berkembang. Saya sangat senang dan akan menikmatinya malam ini dan besok.

"Mencetak gol itu luar biasa, tetapi melakoni debut di Liga Champions dalam pertandingan seperti itu juga merupakan perasaan yang luar biasa! Saya ingin berterima kasih kepada semua orang, mulai dari pelatih yang memberi saya kepercayaan, hingga seluruh staf yang membantu saya sejak awal, sejak saya bergabung dengan tim utama tahun lalu. Saya benar-benar gembira!"

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Rentetan gol cepat di awal laga hancurkan tuan rumah Spanyol

Sebelum Boly masuk menjelang akhir laga, Neves membuka keunggulan dari sepak pojok pada menit kesembilan setelah kiper Peter Gulacsi menggagalkan peluang Doue. Maghnes Akliouche kemudian memberi umpan kepada Doue pada menit ke-12 setelah Gulacsi melepaskan umpan buruk dari belakang. Senny Mayulu menghukum kesalahan penguasaan bola lainnya 60 detik kemudian, sebelum Akliouche memberi umpan kepada Fabian Ruiz pada menit ke-17.

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Penjaga gawang tim tamu Matvey Safonov menggagalkan peluang Ayoze Perez dan Pape Gueye, masing-masing sebelum dan sesudah jeda. Ruiz kemudian mencetak gol keduanya pada menit kelima babak kedua dengan memanfaatkan tendangan bebas Vitinha.

Juara bertahan puncaki klasemen kompetisi Eropa

Kemenangan telak atas tim Spanyol itu membuat juara bertahan Eropa unggul tiga poin di puncak klasemen fase liga dengan 12 poin, setelah sebelumnya menang atas Slovan Bratislava (6-1), Manchester City (4-2), dan Barcelona (4-2).

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Setelah melewati awal yang lambat di kompetisi domestik dengan hanya meraih dua poin dari tiga laga Ligue 1, termasuk kekalahan kandang 2-1 dari Monaco, anak asuh Enrique kini telah memenangi 10 pertandingan beruntun di semua kompetisi. Berikutnya di Eropa pada 25 November, pemuncak klasemen asal Prancis itu akan menjamu Roma, sementara Villarreal, yang baru menang sekali, akan bertandang ke markas Slavia Prague.