Dalam negosiasi transfer dengan 1. FC Köln, kedua klub masih berjauhan. Seperti kini dilaporkan Bild, Dortmund karena itu telah menarik garis tegas: permintaan 50 juta euro "sama sekali tidak" masuk akal bagi BVB. Memang, tawaran saat ini kabarnya masih akan sedikit diperbaiki, tetapi dalam nilai transfernya "harus ada angka 4 di depan - hanya dengan begitu kesepakatan ini masih bisa terwujud", tulis surat kabar boulevard tersebut.

Baru-baru ini, direktur olahraga Köln Thomas Kessler angkat bicara soal masa depan pemain 19 tahun itu dan mengeluarkan pernyataan tegas. Menurutnya, sejauh ini belum ada tawaran di atas meja yang membenarkan negosiasi serius. Menurut Bild , Dortmund saat ini menawarkan 34 juta euro sebagai nilai tetap, yang bisa naik hingga 44 juta euro lewat bonus. Die Geißböcke disebut baru akan mempertimbangkan penjualan jika ada biaya transfer terjamin sebesar 45 juta euro.

Kessler pun menunjukkan sikap tenang. "Kami punya pemain yang luar biasa, seluruh Köln mencintai anak ini, semua orang di staf dan tim di sini mencintai anak ini," tegas pria 40 tahun itu: "Dan semakin sering saya melihat Said setiap hari dalam latihan, semakin kecil minat saya untuk melepasnya. Terlebih lagi ketika saya melihat bagaimana dia dan keluarganya menghadapi situasi ini. Saya masih tetap yakin bahwa dia akan bermain untuk kami musim ini. Per hari ini tidak ada alasan untuk memikirkan hal lain. Said akan memainkan peran penting bagi kami musim ini."

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Kessler peringatkan BVB - bintang Arsenal jadi alternatif El-Mala?

Pada saat yang sama, Kessler memperingatkan klub-klub peminat agar tidak berbicara dengan sang pemain tanpa persetujuan FC: "Tidak ada klub yang seharusnya berbicara langsung dengan pemain. Kami menjalankannya seperti itu dan saya berasumsi klub-klub lain juga melakukannya dengan cara yang sama serta setiap pesaing mematuhi regulasi."

Terlepas dari itu, menurut Express El Mala disebut sudah melakukan pembicaraan dengan runner-up Bundesliga Jerman itu dan bahkan secara prinsip telah menyepakati kerja sama - sesuatu yang kabarnya membuat pihak Köln terkejut. Ibunya, Sabrina, yang sebelumnya disebut-sebut menggagalkan kepindahan ke FC Brentford, juga disebut menjalin komunikasi erat dengan petinggi BVB. Menurut laporan tersebut, El Mala dijanjikan gaji awal sebesar 5,5 juta euro di Dortmund, yang nantinya bisa meningkat hingga 8,5 juta euro.

Untuk kemungkinan yang tidak kecil bahwa transfer El Mala tidak terwujud, klub Westfalen itu sudah menjajaki pasar untuk mencari alternatif yang memungkinkan. Menurut media Inggris Sun , terkait hal itu Ethan Nwaneri dari FC Arsenal kembali masuk radar Die Schwarz-Gelben. Pemain ofensif serbabisa itu, yang terakhir dipinjamkan ke Olympique Marseille dan masih terikat kontrak dengan The Gunners hingga 2030, bisa tersedia dengan status pinjaman. Pada April lalu, BBC dan pakar transfer Fabrizio Romano sudah melaporkan minat Dortmund.