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Jamie Carragher menilai Chelsea tidak punya peluang meraih apa pun musim ini kecuali merekrut bek tengah yang dominan pada Januari. Legenda Liverpool itu mengecam duet Levi Colwill dan Wesley Fofana setelah kekalahan telak 4-1 di kandang dari Leeds pada Sabtu. Ia juga mengaku terkejut dengan gaya permainan tim asuhan Xabi Alonso.

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Carragher: Chelsea punya "masalah besar" di posisi bek tengah

Carragher menegaskan Chelsea harus merekrut bek tengah yang dominan atau mereka tidak akan meraih apa pun musim ini. Chelsea telah kebobolan 20 gol dalam 11 pertandingan Liga Primer, dan Leeds kembali mengekspos kelemahan mereka pada Sabtu ketika Dominic Calvert-Lewin membuat Colwill dan Fofana kewalahan dalam kekalahan kandang 4-1 yang menambah tekanan terhadap Alonso .

"Chelsea punya masalah besar di posisi bek tengah. Jika mereka tidak mengatasinya pada Januari, mereka akan menghadapi masalah besar untuk mencapai posisi yang mereka rasa seharusnya diraih musim ini demi Liga Champions," kata Carragher dalam acara Monday Night Football di Sky Sports.

Duet ini "tidak akan pernah berhasil"

Mantan bek Liverpool itu, yang juga mengingat penampilan Brian Brobbey saat Sunderland menang 1-0 sebelum jeda internasional, tidak menahan kritiknya terhadap kedua pemain tersebut.

"Saat menghadapi Brobbey di Sunderland, Colwill menyebabkan penalti dan pelatih menariknya keluar pada jeda pertandingan. Penampilan Fofana melawan Man United, terutama pada babak pertama, adalah salah satu yang terburuk dari seorang bek tengah musim ini," katanya. "Sebagai duet, mereka tidak akan pernah berhasil karena keduanya tidak cukup kuat secara fisik dan tidak ada sosok pemimpin di sana."

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Lacroix hanya "solusi sementara"

Chelsea merekrut Maxence Lacroix dari Crystal Palace seharga 51 juta pound sterling pada musim panas, tetapi ia absen dalam tiga pertandingan terakhir karena cedera hamstring. Carragher, yang mengatakan situasi ini mengingatkannya pada Liverpool sebelum merekrut Sami Hyypia, tidak menganggap Lacroix sebagai jawabannya.

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"Situasi ini tidak akan berubah dengan pemain yang mereka miliki. Lacroix pemain yang cukup bagus, tetapi ia hanya solusi sementara sampai bursa transfer berikutnya pada Januari atau akhir musim," katanya. "Sampai mereka merekrut bek tengah yang dominan sekaligus pemimpin, mereka sama sekali tidak punya peluang meraih apa pun."

Carragher terkejut dengan gaya permainan Alonso

Carragher juga mengaku terkejut dengan Chelsea asuhan Alonso. Menurutnya, mereka "sangat mengandalkan tiga pemain depan" alih-alih memainkan sepakbola berbasis penguasaan bola seperti yang diperkirakan banyak orang.

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Tim asuhan Alonso berada di posisi kedelapan, tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen sekaligus juara bertahan Arsenal, dan akan bertandang ke Nottingham Forest pada Jumat.