Tolu Arokodare, rekrutan terbaru Ajax, sudah membuat Sam van Royen dan Jan van Halst terkesan meski belum bermain satu menit pun. Hal itu terlihat dari analisis mereka menjelang Ajax vs FK Vojvodina di babak kualifikasi Conference League.

Tolu secara resmi diperkenalkan di Amsterdam pada Rabu siang. Striker itu datang dengan status pinjaman dari Wolverhampton Wanderers. Ajax juga menyepakati opsi pembelian senilai 20 juta euro.

"Saya tidak tahu apakah Anda sudah melihat foto-foto penyerang baru itu, Tolu, tetapi tingginya 1,97 meter... Saya tidak ingin tahu berapa massa ototnya dalam kilogram," kata Van Royen kepada koleganya, Jan van Halst, di Ziggo Sport. "Dia besar! Bagaimana dia akan cocok di Ajax ini?"

"Ya, dia monster!" jawab Van Halst. "Dia punya nilai tambah saat Anda tertinggal, sehingga Anda bisa bermain sedikit lebih oportunistis. Menurut saya dia bukan pemain yang terlalu ikut membangun permainan, tetapi dia adalah pemain yang menyibukkan dua bek. Jika Anda harus menghadapinya, Anda tidak akan senang."

"Ini sedikit mirip dengan peran Weghorst, meski dia juga sering bermain sebagai starter di Ajax," lanjut Van Halst. "Jadi ini bukan hanya soal menjadi pinch hitter. Anda memang butuh dua penyerang yang sangat bagus. Jika yang satu diganti dengan yang lain, tentu itu sangat merepotkan lawan ketika mereka menghadapi tipe penyerang yang benar-benar berbeda."

Míchel juga menyampaikan kata-kata positif tentang pemain Nigeria berusia 25 tahun itu di depan kamera Ziggo Sport. "Ya, saat ini kami punya empat penyerang di dalam skuad. Tentu saja Tolu adalah rekrutan yang membuat kami lebih baik dalam banyak aspek permainan."

"Saya memikirkan umpan silang dari sisi sayap dan saat serangan balik. Dia pemain yang sangat kuat dan tim akan diuntungkan karena kami memiliki alternatif lain selain Leonardo, Dolberg, dan Konadu. Tentu saja mereka juga bisa bermain bersama. Semua pemain, jika mereka bagus, bisa bermain bersama," demikian kata pelatih asal Spanyol itu.