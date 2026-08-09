Sam Lammers menjalani awal musim baru yang sangat mengecewakan di FC Twente. Striker itu turun dalam urutan pilihan di bawah Wout Weghorst dan Lucas Vennegoor of Hesselink, hingga membuat Lammers sendiri frustrasi.

"Sam juga tidak senang dengan situasi ini," ujar pelatih John van den Brom awal pekan ini kepada ESPN. "Ini soal komunikasi, duduk bersama, dan tentu Anda paham para pemain tidak menyukainya. Saya juga cukup sering bermain dan cukup sering berada dalam situasi seperti itu, saya tahu itu tidak menyenangkan."

Setelah laga Twente melawan Heerenveen yang berakhir dengan kekalahan (1-0), Lammers juga menanggapi sendiri situasi yang mengecewakan tersebut. "Bagi kalian, setelah wawancara itu, hal ini sedikit mendapat perhatian, tetapi bagi saya ini sudah berlangsung lebih lama. Ini periode yang membuat frustrasi, itu rasanya sudah jelas."

"Komunikasi dengan saya memang sudah mulai berkurang. Baru pekan lalu saya untuk pertama kalinya mendapat percakapan yang benar-benar serius. Mereka sudah menjelaskan kepada saya bagaimana urutannya. Itu juga muncul di media, karena pelatih menyampaikannya ke luar. Bagi saya, ini awal musim yang aneh. Ini situasi sial," katanya.

"Saya sudah mengatakan bahwa saya sulit memahaminya, tetapi saya juga langsung bilang bahwa saya akan tetap memberikan segalanya setiap hari, setiap pertandingan," kata Lammers, yang cepat mengalihkan fokus. "Saya mencoba mengambil yang terbaik dari situasi ini, saya tidak bisa menyalahkan diri sendiri. Ini adalah pilihan klub, dan saya harus menghadapinya. Apa yang akan terjadi? Kita lihat saja nanti. Jika dibutuhkan, saya akan siap."

Van den Brom kemudian memberi penjelasan lebih lanjut. "Kami mencoba menciptakan kejelasan di dalam skuad, untuk memberi para pemain perspektif. Selama Sam masih bersama kami, kami akan menggunakannya. Dia tetap striker yang bagus. Kami punya tiga striker bagus, dan kami sudah menentukan urutannya, tidak lebih dari itu."

"Tidak, dia tidak meminta untuk pergi," kata direktur teknik Erik ten Hag soal itu. "Kami memang sudah berbicara dan kami sudah menjelaskan dengan sangat jelas bagaimana posisinya saat ini. Itu juga sudah disampaikan John (van den Brom, red.) kepadanya. Tetapi situasi ini juga bisa berubah lagi dengan cepat. Jadi tidak, dia belum memberi tahu bahwa dia ingin pergi."