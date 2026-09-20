Kanal Real Madrid melayangkan kritik pedas kepada para petinggi Liga Spanyol, menyusul kesalahan-kesalahan wasit yang terjadi dalam derby melawan Atletico Madrid, yang berakhir dengan kekalahan Los Blancos 1-2.

Akun jaringan The Touchline di situs X membagikan beberapa pernyataan Kanal Real Madrid, yang berbunyi "Yang tersisa sekarang hanyalah Liga Spanyol mengizinkan lawan-lawan Real Madrid untuk menghadapi kami dengan senjata".

Kanal Real Madrid juga mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi menganalisis pertandingan, seraya menambahkan "Berbicara soal taktik atau sepak bola sudah tidak masuk akal lagi".

Kanal Los Merengues menjelaskan "Ada perlakuan yang berbeda ketika menyangkut Real Madrid. Liga Spanyol dan Federasi Sepak Bola Spanyol tidak mengizinkan Real Madrid untuk bersaing. Mereka punya rencana".

Mereka menegaskan "Semua ini membuat mual. Mereka tidak peduli jika kotoran berhamburan ke mana-mana, di liga milik Javier Tebas".

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