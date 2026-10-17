Dalam beberapa waktu terakhir, kanal televisi Real Madrid berubah menjadi platform media utama klub untuk berkomunikasi dengan para pendukungnya di seluruh dunia, selain pernyataan resmi yang dipublikasikan melalui situs web mereka.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", berbagai program di kanal tersebut membahas dengan penuh antusiasme isu-isu kontroversial yang melibatkan Real Madrid, terutama konflik dengan Javier Tebas, presiden LaLiga, yang pada Jumat lalu menyamakan kinerja kanal milik Real Madrid tersebut dengan propaganda Nazi.

Menjelang laga melawan Sevilla, salah satu program bincang-bincang singkat yang disiarkan sebelum pelatih keluar menuju konferensi pers untuk berbicara dengan media kembali mengulas isu tersebut, dengan menegaskan bahwa persoalan ini telah melewati garis merah.

Salah satu peserta program di kanal Real Madrid itu berkata: "Setelah perbandingan dengan surat kabar Gara, kini giliran rezim Nazi, dan saya rasa kita sudah melewati batas sejak beberapa waktu lalu. Ini adalah persoalan pribadi dari pihak Tuan Javier Tebas terhadap presiden Real Madrid, dan itu menimbulkan kekhawatiran, mengingat dia adalah presiden LaLiga dan wakil presiden Federasi Sepak Bola Spanyol. Itu berarti dia memiliki pengaruh yang sangat besar, dan mungkin pengaruhnya di dalam federasi lebih besar daripada pengaruh Tuan Louzán."

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 SEV

Dengan demikian, konflik antara Real Madrid dan LaLiga semakin memanas dengan babak baru perseteruan antara kedua pihak, dalam perkembangan yang sepertinya tidak akan menjadi yang terakhir.



