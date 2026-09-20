Kontroversi seputar penampilan Ortiz Arias, wasit derby Madrid antara Real Madrid dan Atletico, semakin memuncak setelah saluran televisi Real Madrid melontarkan kritik tajam terhadap keputusan-keputusannya sepanjang laga, dengan menilai bahwa pelanggaran Cuti Romero terhadap Jude Bellingham dan pelanggaran Kang In Lee terhadap Federico Valverde layak mendapatkan hukuman yang lebih tegas.

Saluran televisi tersebut menilai pelanggaran Romero terhadap Bellingham seharusnya berbuah kartu merah langsung, sebelum mengkritik keputusan Ortiz Arias yang hanya mengeluarkan kartu kuning. Usai menyaksikan tayangan ulang, saluran itu berkata: "Sungguh memalukan. Sungguh menjijikkan. Kartu kuning untuk Romero?".

Kritik saluran televisi tersebut tidak berhenti pada insiden ini, karena mereka kembali menyoroti pelanggaran Kang In Lee terhadap Valverde, dengan menilai bahwa pemain Atletico itu juga layak diusir. Hal inilah yang mendorong mereka untuk menyatakan bahwa tim tersebut seharusnya menyelesaikan pertandingan dengan 9 pemain, merujuk pada dua insiden kontroversial itu.

Kritik saluran televisi tersebut kian menajam usai pengusiran Huijsen setelah peninjauan teknologi VAR, dengan menilai bahwa keputusan itu membuat Real Madrid menjalani laga dalam kondisi yang lebih sulit. Mereka berkata: "Hal ini bisa diperdebatkan, tetapi Atletico seharusnya bermain dengan 9 pemain. Sebuah tim yang seharusnya bermain dengan 10 pemain kini justru bermain dengan satu pemain tambahan. Sangat sulit bersaing dengan cara seperti ini".

Saluran televisi tersebut menambahkan, dalam kritiknya terhadap apa yang mereka anggap sebagai perbedaan penerapan aturan: "Ini adalah penerapan aturan secara sewenang-wenang. Kini mereka menerapkannya, sementara sebelumnya mereka menghindarinya karena pengecut. Ini adalah kecurangan terhadap kompetisi".

Saluran televisi tersebut mengaitkan keputusan-keputusan Ortiz Arias dalam derby dengan insiden-insiden perwasitan sebelumnya, seraya kembali melancarkan kritik terhadap sang wasit dan sistem perwasitan Spanyol. Sebelum pertandingan, mereka sempat memprotes penunjukannya untuk memimpin laga, dengan berdasar pada interaksi bersahabat yang mereka sebut dilakukannya dengan para pemain Barcelona usai laga tim Catalunya itu melawan Athletic Bilbao, di samping tidak dihukumnya sejumlah insiden selama pertandingan.

Di sisi lain, Mourinho berbicara mengenai penunjukan Ortiz Arias dalam konferensi pers sebelum pertandingan, dan berkata: "Saya tidak suka membicarakan wasit sebelum pertandingan", namun ia menyatakan keheranannya karena mengetahui nama wasit derby seminggu sebelum jadwal laga, dengan menegaskan bahwa hal itu tidak terjadi dengan cara yang sama pada pertandingan lain.