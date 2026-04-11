Saluran Real Madrid menuduh Barcelona dalam drama transfer Mbappé yang penuh kontroversi

Saluran Real Madrid menuduh Barcelona karena tidak memberikan tendangan penalti kepada pemain Prancis Kylian Mbappé, bintang Los Blancos, dalam laga melawan Girona, Jumat lalu, pada pekan ke-31 La Liga.

Mbappé menerima pukulan di wajah dari pemain Girona, Víctor Reus, di dalam kotak penalti pada menit-menit akhir pertandingan yang menyebabkan dia mengalami luka berdarah, namun wasit Albertola Rojas tidak memberikan tendangan penalti untuk Real Madrid, dan tim VAR yang dipimpin oleh Trujillo Suárez juga tidak memintanya untuk meninjau ulang tayangan ulang pertandingan guna meninjau keputusan tersebut.

Saluran Real Madrid dalam program analisis pasca-pertandingannya mengatakan: "Tim Los Blancos bermain buruk, tetapi mereka juga menderita akibat wasit yang memalukan."

Saluran Los Blancos menambahkan: "Untungnya kami memiliki banyak tayangan ulang, dan di semua tayangan tersebut terlihat jelas bahwa insiden tersebut adalah penalti yang jelas. Bahkan ini adalah penalti ganda, karena Victor Reyes juga menghalangi Mbappé dengan kakinya. Inilah konsekuensi yang harus ditanggung Real Madrid karena Negreira.. Apa yang kita lihat adalah La Liga Negreira."

Barcelona menghadapi tuduhan korupsi olahraga melalui pembayaran sejumlah uang dari tahun 2001 hingga 2018 kepada perusahaan milik José María Enríquez Negreira, yang menjabat sebagai wakil ketua Komite Teknis Wasit di Spanyol, sebagai imbalan atas layanan konsultasi.



Aksi Mbappé memicu kemarahan di Real Madrid;

Ahli wasit mengakhiri perdebatan soal hak Mbappé atas tendangan penalti