Saluran televisi Real Madrid menegaskan bahwa tendangan penalti yang gagal dieksekusi Kylian Mbappe pada masa tambahan waktu dalam laga Real Betis melawan Los Blancos seharusnya diulang, dengan menilai bahwa keputusan wasit untuk tidak menghitung pelanggaran di dalam kotak penalti memicu kontroversi besar.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", tendangan penalti yang dibatalkan untuk keuntungan Mbappe pada masa tambahan waktu dalam pertandingan Real Betis dan Real Madrid menjadi salah satu kasus kontroversi paling menonjol pada pekan-pekan awal musim baru Liga Spanyol.

Beberapa menit sebelum insiden krusial itu, sebuah gol Real Madrid yang dicetak Carlos Espi dianulir, namun kontroversi terbesar meletus pada menit ke-94, ketika kiper Real Betis menepis tembakan penyerang asal Prancis tersebut.

Para pemain Real Madrid memprotes keberadaan seorang pemain Real Betis di dalam kotak penalti sebelum tembakan dilakukan.

Wasit mengambil keputusannya untuk tidak membatalkan tendangan penalti dengan alasan interpretasi, sehingga laga berakhir dengan kemenangan Real Betis dengan skor 1-0.

Keputusan ini memicu diskusi luas, dan saluran televisi resmi Real Madrid pun mengomentarinya, dengan menyoroti kesalahan wasit.

Saluran milik Madrid itu menilai bahwa sang bek menempatkan kaki kanannya di garis kotak penalti pada saat penalti dieksekusi, sebelum ia masuk ke dalamnya, yang berpengaruh langsung terhadap akhir permainan. Saluran itu juga menunjuk Hector Bellerin, yang salah satu kakinya menyentuh garis.

Saluran televisi Real Madrid mengkritik keras kinerja perwasitan, dan menyebut apa yang terjadi sebagai "kontradiksi dari wasit" sesuai dengan apa yang diatur oleh peraturan, seraya menyatakan keheranannya atas "seorang wasit yang tidak mengetahui regulasinya sendiri", dengan menegaskan: "Ini adalah kesalahan teknis"

Ia melanjutkan: "Andai ini terjadi pada Barcelona, tendangan penalti pasti diulang, dan andai gol Espi adalah milik Barcelona, mungkin tidak akan dianulir".

Saluran milik Madrid itu juga menunjukkan bahwa tendangan penalti "tidak dihitung karena kelalaian atau ketidakcakapan".

Saluran milik Madrid itu menjelaskan dalam analisisnya atas insiden tersebut dengan berkata: "Pelanggaran (saat eksekusi tendangan penalti) tidak dihitung, baik karena kealpaan maupun ketidakcakapan".

Meski tim perwasitan menegaskan bahwa Marc Bartra tidak menginjak garis, saluran Real Madrid menyatakan bahwa bahkan seandainya ia tidak menyentuh garis, ia tetap melesat dan terlibat langsung dalam permainan.

Saluran itu mengkritik tidak dilakukannya peringatan oleh wasit VAR Iglesias Villanueva kepada wasit lapangan Hernandez Hernandez untuk mengulang momen tersebut mengingat ia adalah pemegang keputusan akhir, seraya menutup sikap tegasnya setelah kontroversi ini dengan berkata: "Tendangan penalti seharusnya diulang".



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