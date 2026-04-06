Saluran Real Madrid: Ada tangan tak terlihat yang memanipulasi La Liga demi menguntungkan Barcelona

Saluran Real Madrid ikut terlibat dalam kontroversi wasit yang muncul seputar pembatalan kartu merah yang semula dijatuhkan kepada Gerard Martin, pemain Barcelona, dalam laga antara Barcelona dan Atlético Madrid di La Liga.

Menurut surat kabar AS Spanyol, saluran Real Madrid mengambil sikap kritis terhadap wasit Spanyol, dengan menganggap kejadian tersebut sebagai contoh nyata dari standar ganda.

Saluran Real Madrid mengaitkan kasus ini dengan insiden kartu merah yang diterima Federico Valverde saat melawan Atlético Madrid, yang tidak dibatalkan dan membuat sang pemain absen dalam laga melawan Mallorca. Dalam pertandingan tersebut, Real Madrid kehilangan peluang besar untuk bersaing memperebutkan gelar La Liga.

Program "Real Madrid Conecta", yang menganalisis peristiwa terkini, menyoroti ketidakkonsistenan dalam keputusan wasit sambil bertanya: "Mengapa keputusan pengusiran Valverde tidak dikoreksi oleh teknologi video, sementara intervensi dilakukan dalam kasus Gerard Martin? Pengusiran Valverde membuat Real Madrid kehilangan jasanya dalam pertandingan melawan Mallorca."

Program tersebut melontarkan kritik tajam terhadap standar Komite Teknis Wasit, dengan menyoroti bahwa pelanggaran Valentin Gomez pada pekan ke-25 tidak dihukum dengan kartu merah. Meskipun komite tersebut kemudian mengakui kesalahannya, pengakuan tersebut tidak dipertimbangkan saat mengevaluasi insiden Gerard Martin.

Saluran Real Madrid menekankan adanya tangan tersembunyi yang mendukung ketidakkonsistenan standar ini, dengan mengacu pada statistik intervensi Video Assistant Referee (VAR) yang menunjukkan Barcelona diuntungkan dari 13 keputusan yang diubah untuk keuntungannya dibandingkan 7 keputusan melawan mereka, sementara Real Madrid hanya mendapat 3 keputusan untuk keuntungannya dibandingkan 11 keputusan melawan mereka.

Jurnalis Miguel Ángel Muñoz menyatakan di saluran Real Madrid bahwa ketika menghubungkan statistik ini dengan jumlah kartu merah dan kasus Negreira, tercipta kesan adanya tangan tersembunyi yang memang ada.

Munuiz melanjutkan pembicaraannya dengan menegaskan ketidakmampuannya untuk mempercayai wasit karena adanya standar ganda yang selalu menguntungkan Barcelona, sambil mempertanyakan peran Mileru López di ruang video teknis.

Dia menambahkan bahwa saluran Real Madrid adalah satu-satunya media yang membuktikan bahwa apa yang terjadi tidak serius dan tidak sesuai hukum, yang membuatnya tidak percaya pada sistem wasit.

Sementara itu, jurnalis Paul Tenorio mengatakan bahwa ia lebih memilih agar wasit Spanyol tidak memimpin pertandingan Real Madrid melawan Bayern Munich di Liga Champions.



