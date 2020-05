Salford City Lepas 11 Pemain, Termasuk Eks Manchester United Darron Gibson

Klub League Two alias divisi empat Liga Inggris, Salford City, resmi melepas 11 pemain termasuk mantan gelandang , Darron Gibson (32 tahun).

Klub yang sahamnya dimiliki anggota Class of ’92 Man United, yakni: David Beckham, Neville bersaudara, Nicky Butt, Paul Scholes, dan Ryan Giggs tersebut turut terkendala masalah finansial lantaran pandemi virus corona.

Padahal, Gibson baru didatangkan Salford dengan status bebas transfer pada Februari lalu dan dikontrak hingga akhir musim ini.

