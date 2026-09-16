Georgios Donis asal Yunani, pelatih kepala timnas utama sepak bola Arab Saudi, mengumumkan skuad Arab Saudi yang akan berlaga di turnamen Piala Teluk "Khaleeji 27", yang dituanrumahi Kota Jeddah pada periode 23 September hingga 6 Oktober mendatang.

Skuad tersebut menyimpan kejutan mencolok dengan dicoretnya duet Salem Al-Dawsari, kapten timnas Arab Saudi, dan Saud Abdulhamid, pemain klub Italia AS Roma, meski keduanya turut membela Arab Saudi pada putaran final Piala Dunia terakhir yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Keputusan Donis tidak sebatas pada Salem dan Saud, sebab daftar pemain yang dicoret juga mencakup Ahmed Al-Kassar, Ali Majrashi, Ali Lajami, Ayman Yahya, Saleh Al-Shehri, dan Khalid Al-Ghannam, sehingga jumlah pemain yang absen dari skuad Khaleeji 27 meski sebelumnya masuk daftar Piala Dunia mencapai 8 pemain.

Sebaliknya, pelatih asal Yunani itu memanggil 8 pemain baru untuk menggantikan mereka yang dicoret, yakni Hamed Al-Shanqiti, Mohammed Mahzari, Zakaria Hawsawi, Mohammed Al-Qahtani, Saleh Abu Al-Shamat, Abdullah Al-Salem, Rayan Hamed, dan Hammam Al-Hammami.

Menurut akun Arab Saudi di X, skuad final timnas Arab Saudi terdiri dari 26 pemain, yaitu:

Mohammed Al-Owais, Nawaf Al-Aqidi, Hamed Al-Shanqiti, Abdulelah Al-Amri, Jihad Zikri, Rayan Hamed, Hassan Kadesh, Hassan Tambakti, Nawaf Boushal, Mohammed Mahzari, Muteb Al-Harbi, Zakaria Hawsawi, Musab Al-Juwayr, Mohammed Al-Qahtani, Mohammed Kanno, Ziyad Al-Johani, Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dawsari, Alaa Haji, Sultan Mandash, Mohammed Abu Al-Shamat, Hammam Al-Hammami, Saleh Abu Al-Shamat, Abdullah Al-Hamdan, Firas Al-Buraikan, dan Abdullah Al-Salem.

Timnas Arab Saudi memulai perjalanannya di turnamen ini dengan menghadapi Kuwait pada 23 September di Stadion Al-Inma di Kota Olahraga Raja Abdullah, sebelum menghadapi Oman pada 26 September, lalu menutup laga fase grup dengan melawan Irak pada 29 bulan yang sama.

Undian "Khaleeji 27" menempatkan timnas Arab Saudi di Grup Satu bersama Kuwait, Oman, dan Irak, sementara Grup Dua dihuni oleh timnas Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Yaman.