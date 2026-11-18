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Salem Al-Dawsari, kapten Al Hilal dan timnas Arab Saudi, menegaskan keinginannya untuk meraih penghargaan Pemain Terbaik Asia 2026. Ia menilai usia tidak akan menjadi penghalang baginya untuk mewujudkan impian tersebut.

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Malam penganugerahan penghargaan terbaik Asia akan digelar besok, Kamis, di Aksra Theatre King Power, ibu kota Thailand, Bangkok. Tempat tersebut juga pernah menjadi tuan rumah acara ini pada 2017. Penghargaan akan diberikan dalam 19 kategori berbeda.

Di antara penghargaan yang akan diserahkan dalam acara tersebut adalah penghargaan Pemain Terbaik Asia, yang diperebutkan Salem Al-Dawsari bersama Firas Al-Buraikan, serta kiper asal Iran milik klub Tractor, Alireza Beiranvand .

Ketiga pemain tersebut bertolak ke Thailand pada hari ini, Rabu, dan menggelar konferensi pers untuk membicarakan nominasi mereka dalam perebutan penghargaan tersebut.

Dalam konferensi pers yang dikutip harian Arab Saudi "Asharq Al-Awsat", Salem Al-Dawsari mengatakan: "Saya bangga telah meraih penghargaan Pemain Terbaik Asia dua kali dan masuk nominasi untuk ketiga kalinya. Hari ini, saya dan Firas (Al-Buraikan) tidak mewakili diri kami sendiri, tetapi mewakili sepak bola Arab Saudi."

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Salem Al-Dawsari sebelumnya telah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Asia dua kali, yakni pada 2022 dan 2025. Ia merupakan satu-satunya pemain asal Arab Saudi yang mencatatkan prestasi tersebut.

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"Sang Tornado" menjadi pemain keempat secara keseluruhan yang meraih penghargaan ini dua kali, setelah bintang Al Sadd asal Qatar, Akram Afif, pada 2019 dan 2023, pemain Jepang Hidetoshi Nakata pada 1997 dan 1998, serta pemain Uzbekistan Server Djeparov pada 2008 dan 2011.

Jika memenangi penghargaan tersebut besok, Kamis, Salem Al-Dawsari akan menjadi pemain pertama dalam sejarah yang meraih penghargaan Pemain Terbaik Asia tiga kali sejak Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengadopsinya pada 1994.

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Mengenai peluang mencatatkan prestasi itu, Al-Dawsari berkata: "Wajar jika setiap pemain berharap meraih penghargaan ini, tetapi ini adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan dan tertulis. Kami memohon kepada Allah agar diberi kemudahan."

Ia menambahkan: "Saya senang masuk nominasi bersama rekan-rekan saya, dan saya berharap yang terbaik untuk semuanya. Kami harus terus bekerja dan berjuang agar bisa kembali ke tempat ini lagi."

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Ia melanjutkan: "Wajar jika setiap pemain ingin menorehkan namanya dalam sejarah, tetapi semuanya adalah ketentuan dan takdir. Menang atau kalah, ini bukan akhir perjalanan, dan saya akan terus bekerja untuk mencapai target-target saya."

Soal nominasinya meski kini sudah berusia 35 tahun, ia menjawab: "Usia hanyalah angka, tidak lebih dan tidak kurang. Namun, Anda harus menjaga diri dan bekerja lebih keras agar bisa memetik hasil dari kerja Anda."

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Salem Al-Dawsari menutup pernyataannya dengan mengomentari besarnya tekanan yang dialami para pemain akibat jadwal pertandingan yang padat, terutama setelah diberlakukannya format baru Liga Champions Asia Elite sejak 2024.

Ia mengakhiri: "Inilah takdir Anda sebagai pemain yang membela salah satu klub penantang gelar. Pemain yang bermain untuk klub besar tahu cara beradaptasi dengan tekanan dan persaingan."

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Sebagai catatan, Salem Al-Dawsari mengalami masa sulit belakangan ini akibat cedera beruntun yang menimpanya, yang membuatnya absen dari pertandingan sejak awal musim ini.