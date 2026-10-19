Pelatih Al-Fateh asal Maroko, Jamal Sellami, menyampaikan permintaan maaf kepada suporter timnya setelah kekalahan dramatis dari Al-Khaleej dengan skor 2-3 pada pekan ke-10 Liga Roshn Saudi.

Al-Fateh sempat unggul melalui gol Lukas Haraslin dan Kanga pada menit ke-33 dan ke-60, namun Al-Khaleej bangkit dan mencetak 3 gol berturut-turut untuk mencuri 3 poin berharga.

Moussa Barrow memperkecil ketertinggalan dengan mencetak gol pertama Al-Khaleej pada menit ke-78, lalu Joshua King mencetak gol penyeimbang pada menit ke-84.

Omar Mascarell mencetak gol kemenangan bagi Al-Khaleej pada menit (90+3), sehingga koleksi poin timnya naik menjadi 12 poin di posisi ke-10, sementara perolehan Al-Fateh tertahan di 6 poin pada peringkat ke-16.

Akun klub Al-Fateh di media sosial X membagikan pernyataan Jamal Sellami usai laga.

Pelatih asal Maroko itu mengatakan, "Saya menyampaikan permintaan maaf kepada suporter Al-Fateh atas hasil negatif pertandingan ini, dan kami menghargai dukungan serta sokongan mereka untuk tim."

Dia menambahkan, "Kami butuh kerja besar, terutama di level bangku cadangan, untuk membenahi tim dan tampil lebih baik."

Sellami melanjutkan, "Kami tahu pentingnya pertandingan ini, dan kami memulainya dengan baik serta berhasil mencetak dua gol, tetapi Al-Khaleej memiliki pemain-pemain istimewa yang membuat perbedaan."

Dia menutup, "Hussam Al-Sadiq memiliki kemampuan yang bagus dan menampilkan level yang cukup baik, tetapi dia butuh lebih banyak waktu."

Al-Fateh sebelumnya menunjuk Jamal Sellami pada 8 Oktober ini untuk memimpin tim, setelah kepergian Khalid Al-Atwi.