Striker Manchester City asal Norwegia, Erling Haaland, menegaskan dominasi absolutnya di Liga Primer Inggris dengan unggul selisih sangat jauh atas pesaing terdekatnya dalam daftar pencetak gol sejak bergabung dengan kompetisi tersebut pada musim 2022-23.

Haaland membawa City menang 3-2 atas Ipswich Town pada Sabtu sore ini, di mana ia mencetak dua gol pada menit ke-34 dan ke-69, setelah sebelumnya Phil Foden membuka keunggulan pada menit ke-19.

Haaland telah mencetak 120 gol hanya dalam 139 pertandingan sejak penampilan pertamanya di Premier League, dengan selisih tidak kurang dari 47 gol dari pemain mana pun lainnya pada periode yang sama, menurut statistik yang dipublikasikan platform Squawka.

Pemain Mesir Mohamed Salah, mantan winger Liverpool, berada di posisi kedua dengan 73 gol, disusul pemain Inggris Ollie Watkins, mantan pemain Aston Villa, dengan 66 gol, kemudian pemain Swedia Alexander Isak (Newcastle/Liverpool) dengan 62 gol.

Daftar pencetak gol terbanyak Premier League sejak kedatangan Haaland ke kompetisi ini dilengkapi oleh:

Bryan Mbeumo (Brentford/Manchester United): 52 gol.

Cole Palmer (Chelsea): 49 gol.

Bukayo Saka (Arsenal): 46 gol.

Phil Foden (Manchester City): 45 gol.

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace): 44 gol.

Jarrod Bowen (West Ham): 44 gol.

Haaland bergabung dengan Manchester City dari Borussia Dortmund pada musim panas 2022, dan pada musim pertamanya ia mencatatkan rekor dengan mencetak 36 gol dalam satu musim di Liga Inggris, melampaui rekor sebelumnya milik Andy Cole dan Luis Suarez.

Gol-gol krusialnya turut berkontribusi pada keberhasilan City meraih treble historis (Liga, Piala FA, Liga Champions) pada musim 2022-23.

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