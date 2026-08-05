Dalam pemandangan yang ia gambarkan sebagai sesuatu yang "tak dapat dipercaya", bintang Mesir Mohamed Salah tak mampu menyembunyikan rasa takjubnya di hadapan kerumunan suporter yang berkumpul untuk menyambutnya di Bandara Trabzon, seraya menegaskan bahwa apa yang ia saksikan melampaui segala yang pernah ia alami sepanjang perjalanan karier sepak bolanya yang gemilang.

Dalam pernyataan pertamanya setelah tiba secara resmi di Turki, Salah mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa bergabung dengan Trabzonspor, sembari menetapkan satu tujuan di depan matanya: meraih kesuksesan di level domestik dan Eropa bersama klub Turki tersebut.

25 ribu orang, sesuatu yang tak dapat dipercaya

Salah mengatakan dalam pernyataan khusus kepada situs Turki "61saat": "Saya sangat bahagia berada dalam suasana yang menakjubkan ini. Saya tidak ingat pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya, dan kata-kata tak mampu menggambarkan betapa bahagianya saya."

Kapten timnas Mesir itu menambahkan, dengan rasa takjub yang masih tampak jelas di raut wajahnya: "Ada 25 ribu orang di sini, ini sesuatu yang tak dapat dipercaya, saya belum pernah melihat hal seperti ini. Saya telah meraih kesuksesan di mana saja, dan saya ingin meraih kesuksesan bersama Trabzonspor juga, baik di liga maupun di level Eropa."

Presiden Trabzon: Beginilah cara menyambut bintang dunia

Di sisi lain, Ertuğrul Doğan, presiden klub Trabzonspor, menyampaikan terima kasih kepada para suporter yang menciptakan pemandangan bersejarah ini. Doğan berkata: "Mohamed Salah adalah bintang dunia, kami berterima kasih kepada para suporter yang datang ke sini. Suporter kami telah menunjukkan kepada semua orang bagaimana seharusnya seorang bintang dunia disambut."

Sambutan legendaris ini menegaskan kedudukan istimewa yang dimiliki Mohamed Salah, tidak hanya sebagai pemain sepak bola, tetapi sebagai ikon dunia yang ketenarannya melampaui batas-batas klub dan turnamen. Kini semua mata tertuju ke lapangan, di mana para penggemar Trabzonspor menanti "Sang Raja Mesir" menerjemahkan cinta yang meluap ini menjadi trofi dan gelar.