Klub Al Nassr terpaksa harus melepas sejumlah pemain pada bursa transfer musim panas ini, salah satunya ke rival tradisional Al Ahli, di tengah pembatasan finansial yang dijatuhkan Liga Roshn kepada mereka.

Komite Pengawasan Keuangan Liga Roshn melarang Al Nassr untuk melakukan perekrutan apa pun pada mercato musim panas saat ini, kecuali gelandang Portugal Samu Costa dari Real Mallorca, akibat krisis finansial yang tengah dialami klub tersebut.

Surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat" mengungkap persetujuan liga atas langkah baru Al Nassr, yaitu memperpanjang kontrak winger Saudi mereka Abdulrahman Ghareeb, setelah kontraknya berakhir usai musim lalu.

Namun, persetujuan itu tetap bergantung pada keberhasilan Al Nassr melepas gelandang mereka Ali Al Hassan, yang jasanya ingin didapatkan oleh klub Al Fateh.

Al Fateh sendiri tidak akan bisa merekrut gelandang Al Nassr tersebut kecuali dengan menjual pemain lain, yaitu bek Saudi Saeed Baatiyah yang sangat diinginkan jasanya oleh Al Ahli.

Anehnya, Saeed Baatiyah merupakan salah satu target Al Nassr pada mercato musim panas saat ini, dan hampir saja bergabung dalam sebuah transaksi barter yang akan membawa kiper internasional Nawaf Al Aqidi pindah ke Al Fateh, namun urusan itu pada akhirnya tidak rampung.

Kini, Al Nassr mendapati dirinya dalam posisi sulit, di mana mereka harus menerima kenyataan tidak dapat merekrut Baatiyah dan lebih memilih kepindahannya ke Al Ahli, agar Al Fateh mampu mendatangkan Ali Al Hassan, dan selanjutnya memperpanjang kontrak Abdulrahman Ghareeb.

Perlu diingat bahwa Ghareeb telah menandatangani kontrak barunya dengan Al Nassr sejak lama, namun ia tengah menanti persetujuan Komite Pengawasan Keuangan, yang kini hampir terwujud.