Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh surat kabar Spanyol "Marca" menunjukkan keunggulan yang jelas bagi tim nasional Spanyol dalam preferensi penggemar di seluruh dunia, menjelang pertandingan melawan Argentina di final Piala Dunia yang dijadwalkan Minggu mendatang di Stadion MetLife, New Jersey. Sebagian besar peserta jajak pendapat tersebut tampaknya cenderung mendukung "La Roja" dalam pertandingan yang dinantikan tersebut.

Lebih dari 20 ribu orang berpartisipasi dalam jajak pendapat tersebut, dan setiap peserta diminta untuk menentukan benua asal mereka, sebelum memilih tim yang akan mereka dukung di final.

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Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa mereka telah memverifikasi alamat IP para pengguna untuk memastikan lokasi geografis mereka, yang menurut "Marca" menjelaskan arah pemungutan suara di berbagai benua di dunia. Namun, perlu dicatat bahwa status surat kabar tersebut sebagai media Spanyol mungkin memengaruhi hasil jajak pendapat dan membatasi representasi penuh terhadap opini publik.

Hasil survei menunjukkan keunggulan Spanyol di semua benua; Spanyol memperoleh 72% suara di Amerika Utara dibandingkan 28% untuk Argentina, serta 59% di Amerika Selatan dibandingkan 41%.

Persentase tersebut meningkat menjadi 82% berbanding 18% di Asia, dan 88% berbanding 12% di Afrika. Selain itu, Spanyol meraih 53% suara di Eropa berbanding 47% untuk Argentina, serta 86% di Oseania berbanding 14% untuk para penari tango.

Sebelumnya, Spanyol telah menyingkirkan Prancis dari babak semifinal dengan skor 2-0, sementara Argentina mengalahkan Inggris 2-1 di menit-menit akhir pada babak yang sama.