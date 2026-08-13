Klub Al Nassr terancam kehilangan sejumlah pemain secara gratis sebelum dimulainya musim sepak bola baru 2026-2027, setelah salah satu di antaranya menolak untuk pindah ke dua rival tradisional, Al Ittihad dan Al Hilal.

Surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat" menyebutkan bahwa Komite Pengawasan Keuangan di Liga Sepak Bola Profesional Arab Saudi menolak permohonan yang diajukan oleh manajemen klub Al Nassr untuk mendaftarkan kontrak Abdulrahman Ghareeb.

Dua bulan lalu, Al Nassr telah menyepakati perpanjangan kontrak Abdulrahman Ghareeb, yang berakhir pada akhir musim lalu, namun hingga kini belum berhasil merealisasikan perpanjangan tersebut akibat pembatasan keuangan yang dikenakan pada klub.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa klub ibu kota tersebut mengajukan permohonan baru kepada Komite Pengawasan Keuangan untuk mendaftarkan kontrak sang winger Arab Saudi, terlebih setelah mereka diizinkan merekrut gelandang asal Portugal Samu Costa dari Real Mallorca, tetapi permohonan itu kembali ditolak.

Dengan demikian, Abdulrahman Ghareeb bisa saja meninggalkan Al Nassr secara gratis, jika klub Arab Saudi itu terus gagal mendaftarkan kontraknya hingga akhir periode transfer musim panas saat ini.

Ghareeb sebenarnya sudah nyaris meninggalkan Al Nassr pada periode transfer musim dingin lalu, ketika Al Hilal dan Al Ittihad menunjukkan keinginan mereka untuk mendapatkan jasanya, sebelum ia memutuskan memperpanjang kontrak dengan "Al Alami".

Pemain berusia 29 tahun itu merupakan salah satu bintang paling menonjol Al Nassr pada edisi lalu turnamen Liga Champions Asia 2, dan membawa timnya lolos ke pertandingan final, sebelum kalah dari klub Jepang Gamba Osaka dengan skor 1-0.

Ghareeb bukan satu-satunya pemain yang mengalami situasi seperti ini di klub Al Nassr, karena hal yang sama berlaku pada kiper Raghad Al Najjar, setelah ia juga memperpanjang kontraknya tanpa didaftarkan hingga kini.

Perlu dicatat bahwa Al Nassr hanya merampungkan satu transaksi selama periode transfer musim panas saat ini, akibat krisis keuangan yang dialaminya, yaitu transfer Samu Costa yang bergabung untuk menggantikan kepergian gelandang asal Kroasia Marcelo Brozovic.