Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Salah satunya terjadi untuk pertama kalinya... Selisih satu poin memisahkan kemenangan dari dua rekor bersejarah

"Al-Alamy" akan menjalani laga baru di Liga Roshen

Al-Akhdoud hanya berjarak satu kemenangan dari Al-Nassr untuk mencetak dua rekor bersejarah di Liga Roshen Saudi, jika "Al-Alamy" berhasil meraih kemenangan.

Al-Nassr akan bertandang ke markas Al-Akhdoud, hari Sabtu ini, di Stadion Kota Pangeran Hazloul bin Abdulaziz di Najran, dalam putaran ke-28 Liga Roshen.

Surat kabar "Al-Youm" dari Arab Saudi melaporkan bahwa Al-Nassr akan mencetak dua rekor bersejarah jika berhasil mengalahkan Al-Akhdoud, salah satunya akan menjadi yang pertama bagi tim tersebut di Liga Roshen.

Jika berhasil mengalahkan Al-Akhdoud, "Al-Alamy" akan mencapai kemenangan ke-14 berturut-turut di Liga Roshen, memecahkan rekornya pada musim 2013-2014, ketika berhasil meraih 13 kemenangan berturut-turut.

Baca juga: Video.. João Neves mengejutkan Ronaldo: Bukan yang terbaik di Portugal maupun Liga Saudi!

Hal yang menggembirakan bagi para pendukung Al-Nassr dalam situasi ini adalah bahwa musim 2013-2014 menyaksikan "Al-Alamy" dinobatkan sebagai juara Liga Saudi, dengan selisih dua poin di atas Al-Hilal yang finis di posisi kedua.

Selain itu, kemenangan ini, jika tercapai, akan menjadi kemenangan kedelapan berturut-turut bagi "Faris Najd" di laga tandang di Liga Roshen, menyamai rekor yang pernah dicapainya pada dua musim sebelumnya.

Al-Nassr memimpin klasemen Liga Saudi musim ini dengan 70 poin, unggul dua poin dari Al-Hilal di posisi kedua, dan empat poin dari Al-Ahli di posisi ketiga, meskipun mereka telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit daripada keduanya.

