Salah satunya sudah mengajukan syarat! Manchester United dikabarkan mempertimbangkan tiga kandidat pelatih

Seperti dilaporkan La Repubblica dari Italia, Red Devils telah menjalin kontak informal dengan Antonio Conte untuk menjajaki kesediaannya menggantikan Carrick.

Menurut surat kabar Italia itu, Conte sudah mengajukan dua tuntutan yang jelas: Pertama, ia menginginkan kendali penuh atas aktivitas transfer agar dapat merombak skuad sesuai dengan keinginan dan preferensi taktisnya. Kedua, ia ingin membawa seluruh stafnya.

Conte sudah pernah melatih di dua klub Premier League. Dari 2021 hingga 2023, ia menangani Tottenham Hotspur (1,78 poin per pertandingan, 76 pertandingan kompetitif). Dari 2016 hingga 2018, ia menukangi FC Chelsea dan bersama The Blues menjuarai Piala FA pada 2018 serta liga pada 2017 (2,12 poin per pertandingan, 102 pertandingan kompetitif). Terakhir, ia bekerja di SSC Napoli, tempat ia memenangi Scudetto 2025 dan Supercoppa 2026. Saat ini ia tidak terikat dengan klub mana pun.

Akankah Julian Nagelsmann menjadi pelatih baru Manchester United?

Dua kandidat lain yang saat ini dikaitkan media dengan ManUnited sebagai calon pengganti Carrick juga tidak terikat dengan klub mana pun. Salah satunya adalah Eddie Howe, yang secara mengejutkan mengundurkan diri dari Newcastle United pada musim panas setelah periode yang cukup sukses. Kabarnya, keputusan itu dipicu perbedaan pendapat dengan petinggi klub setelah pemain-pemain penting seperti Sandro Tonalli, Bruno Guimaraes, dan Anthony Gordon dijual.

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Selain Howe, mantan pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann juga disebut sebagai kandidat untuk kursi pelatih di Manchester. Setidaknya, demikian laporan The Telegraph. Nagelsmann terakhir kali melatih timnas Jerman selama tiga tahun sebelum digantikan Jürgen Klopp menyusul tersingkirnya Jerman secara memalukan oleh Paraguay pada babak 32 besar Piala Dunia. Sebelumnya, ia sukses melatih FC Bayern, RB Leipzig, dan TSG Hoffenheim. Premier League akan menjadi pengalaman baru bagi pelatih berusia 39 tahun itu. Karena itulah, mantan atasannya di klub pemegang rekor gelar juara Jerman menyarankannya agar tidak menerima pekerjaan di Red Devils.

"Saat ini, ia bukan sosok yang punya pengalaman sangat luas, terutama dalam menangani tim-tim luar negeri," kata Oliver Kahn dalam "Triple - der Hagedorn Fußballtalk" di RTL/Sky Sport: "Premier League dan Manchester United tidak dikenal memiliki kesinambungan khusus di posisi pelatih dalam beberapa tahun terakhir."

Sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013, sudah ada delapan pelatih berbeda yang menjabat, tidak termasuk pelatih sementara. Nama-nama besar seperti Louis van Gaal, Jose Mourinho, dan Ralf Rangnick pun pada akhirnya gagal dengan telak. Karena itu, Kahn mengingatkan Nagelsmann agar mempertimbangkan matang-matang sebelum menandatangani kontrak di Manchester jika ia menerima tawaran: "Ia harus bertanya kepada dirinya sendiri: Apa langkah saya berikutnya? Apakah langkah itu harus tepat? Atau saya justru mengambil risiko yang sangat besar dengan memilih Manchester United, tempat pada dasarnya setiap pelatih dalam beberapa tahun terakhir cepat atau lambat gagal? (...) Kita harus benar-benar mencermati ke mana kita akan pergi."

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Seberapa buruk kondisi Manchester United saat ini?

United kembali terjerumus dalam krisis serius. Di Premier League, Red Devils baru mengumpulkan tujuh poin dari tujuh pertandingan, jauh dari target mereka sendiri. Mereka bahkan mencatatkan awal musim terburuk dalam hampir 40 tahun. Perjalanan mereka di Piala Liga sudah dihentikan Brighton & Hove, sementara di Liga Champions mereka baru-baru ini menelan kekalahan telak 1-4 dari Como.

Guardian menyebutnya sebagai "kekalahan yang memalukan". The Telegraph menulis bahwa itu adalah "jenis penampilan yang membuat seorang pelatih kehilangan pekerjaannya". Penampilan mengkhawatirkan di Lombardia itu bahkan membuat kapten Bruno Fernandes secara terbuka mengkritik taktik pelatihnya seusai pertandingan.

Carrick sendiri memilih berhati-hati setelah peluit akhir. "Masih banyak yang harus dilakukan sebelum pertandingan berikutnya, dan kami harus mempersiapkan tim untuk itu," katanya merujuk pada laga liga melawan AFC Bournemouth pada Minggu.

Carrick mengambil alih Red Devils dari Ruben Amorim musim lalu dan kemudian membawa klub papan atas Inggris itu kembali ke Liga Champions setelah absen selama tiga tahun, berkat penampilan kuat pada paruh kedua musim. Setelah itu, Carrick, yang kala itu berstatus pelatih sementara, mendapat kontrak jangka panjang sebagai pelatih kepala hingga 2028 dari petinggi klub.

Karena alasan itu pula, bek Lisandro Martinez baru-baru ini memberikan dukungan tegas kepada Carrick sekaligus melontarkan kritik tajam terhadap petinggi klub dan kebijakan transfernya.

"Saya harus benar-benar menahan diri, tetapi terkadang hal itu mencerminkan persis keadaan klub kami saat ini," kata Martinez dengan geram setelah kekalahan 0-2 dari Atletico Madrid pada pertengahan Oktober. Ia mengharapkan investasi yang lebih besar. "Seratus persen. Saya berharap lebih dari direktur olahraga kami. Saya harus jujur: Sebagai pemain, kami harus berbuat lebih banyak, tetapi penting juga untuk membangun skuad yang kuat agar siap menghadapi malam-malam seperti ini.

Direktur olahraga Jason Wilcox menginvestasikan lebih dari 170 juta untuk tim pada musim panas lalu, tetapi terutama di lini tengah, bukan di area bermasalah pada lini serang dan sisi kiri pertahanan. "Anda tidak bisa terus-menerus hanya mengganti pelatih, mengganti pelatih, mengganti pelatih," kata Martínez, lalu bertanya: "Bagaimana dengan area lainnya? Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak."

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