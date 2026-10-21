Pertandingan antara Al Ahly dan El Qanah yang berlangsung hari Rabu ini di Liga Utama Mesir memicu gelombang kemarahan besar di antara para suporter dan pejabat benteng merah.

Al Ahly meraih hasil imbang dramatis melawan El Qanah (3-3), pada petang Rabu ini di Stadion Kairo, dalam rangkaian pekan ketujuh Liga Utama Mesir.

Al Ahly sempat tertinggal dengan skor 3-2 hingga menit 90+3, yang menyaksikan gol penyeimbang dari pemain Maroko Achraf Dari.

Poin raksasa merah pun bertambah menjadi 17, di peringkat kedua pada tabel klasemen liga, dengan selisih 4 poin dari Pyramids yang memimpin dengan nilai sempurna, dan terpaut satu poin dari Zamalek di posisi ketiga, sementara El Qanah menambah poinnya menjadi 8, di peringkat ke-11.

Jurnalis Ibrahim Abdel Gawad mengatakan melalui saluran "On Sport" bahwa hasil imbang itu memicu gelombang kemarahan hebat di dalam klub Al Ahly.

Ia berkata: "Ada kemarahan besar di Al Ahly, dan ada 3 keputusan yang sudah diambil setelah hasil imbang malam ini."

Ia menjelaskan: "Al Ahly serius mempertimbangkan untuk menahan hak-hak finansial para pemain sampai hasil membaik, selain itu diputuskan akan digelar pertemuan penting besok antara para pemain di satu sisi, dan pelatih Maroko Hossein Amotta bersama Wael Gomaa, direktur sepak bola, di sisi lain."

Ia menutup: "Keputusan ketiga yang kami ketahui adalah memperbarui kepercayaan kepada pelatih Hossein Amotta, serta penegasan bahwa posisinya tidak akan diganggu gugat, dan memberinya kepercayaan penuh untuk melanjutkan tugasnya pada periode mendatang."