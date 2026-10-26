Salah Satunya Sempat Dimusuhi: Perez Beri Hadiah untuk Empat Pemain Real Madrid Usai Taklukkan Barcelona!

Kemenangan Real Madrid atas Barcelona dengan skor 2-1 di Stadion "Camp Nou" memberikan presiden klub, Florentino Perez, sejumlah alasan untuk optimistis terhadap musim ini, setelah tim berhasil melewati keraguan yang menyelimuti proyek pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, dan kembali menyalakan persaingan untuk gelar La Liga.

Menurut situs Spanyol "Defensa Central", Perez memastikan untuk memberikan ucapan selamat kepada para pemain dan staf teknis usai kemenangan tersebut, meski ia absen menghadiri pertandingan di Barcelona akibat ketegangan hubungan antara kedua klub. Seorang perwakilan menyaksikan laga tersebut atas namanya, sementara presiden klub menyampaikan apresiasinya atas penampilan tim, dengan memuji level yang ditunjukkan oleh sejumlah pemain.

Mourinho menjadi pihak yang paling diuntungkan dari hasil El Clasico ini, setelah ia menghadapi kritik dan pertanyaan terkait kemampuannya mengembangkan permainan Real Madrid, usai kekalahan di derby.

Beberapa pendapat menyebutkan bahwa pergantian pelatih tidak berhasil mengatasi masalah teknis yang dialami tim, bahkan muncul pula nama-nama alternatif, salah satunya Didier Deschamps.

Namun kemenangan atas Barcelona di kandang mereka memberikan dorongan kuat bagi pelatih asal Portugal itu, serta menunjukkan kemampuan tim dalam tampil kompetitif di laga-laga besar. Kemenangan ini pun menjadi ujian penting bagi taruhan Perez pada Mourinho, yang berhasil memimpin para pemainnya meraih hasil yang memperkuat kepercayaan di dalam klub.

Mbappe dan Bellingham

Keuntungan bagi Perez tidak hanya sebatas keberhasilan sang pelatih, tetapi juga meluas ke sejumlah transfer dan pilihan yang sempat menimbulkan pertanyaan di masa lalu, terutama Kylian Mbappe dan keberadaan Bellingham, yang memainkan peran penting dalam kemenangan Real Madrid dan menegaskan nilai mereka sebagai salah satu pilar utama proyek ini.

Pemain Turki, Arda Guler, juga tampil menonjol. Klub bertaruh padanya untuk menjadi salah satu kreator permainan utama di tahun-tahun mendatang, bersama Eduardo Camavinga, yang mendapatkan kepercayaan manajemen meski sempat dikritik pada fase-fase sebelumnya. Kedua pemain itu tampil mengesankan melawan Barcelona, sehingga memperkuat keyakinan Perez akan manfaat mengandalkan mereka.

El Clasico menunjukkan bahwa Real Madrid memiliki sekelompok pemain yang mampu menciptakan perbedaan dalam laga-laga besar, baik melalui gol, kreasi permainan, maupun pengaruh terhadap tempo pertandingan.

Perez menanti gelar

Meski ada rasa optimisme yang mengikuti kemenangan tersebut, Florentino Perez menyadari bahwa kemenangan atas Barcelona tidak berarti telah mengamankan gelar apa pun, dan bahwa keberhasilan proyek ini akan tetap bergantung pada kemampuan tim untuk menjaga levelnya sepanjang musim.

Presiden Real Madrid berharap Mourinho dan para pemainnya memanfaatkan dorongan moral ini untuk melanjutkan persaingan memperebutkan gelar, dengan keyakinan bahwa hasil akhir di penghujung musim akan menjadi tolok ukur sesungguhnya bagi keberhasilan taruhannya, dan bukan hanya kemenangan di El Clasico semata.