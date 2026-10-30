Bek asal Maroko, Achraf Hakimi, mengukir namanya dalam catatan Ligue 1 setelah tampil luar biasa saat Paris Saint-Germain menang 5-1 atas Le Havre pada pekan kesembilan. Ia mencetak sejumlah angka mencolok dengan menggabungkan gol dan assist dalam malam istimewa bersama klub ibu kota Prancis tersebut.

Kegemilangan kapten timnas Maroko itu tidak hanya terbatas pada tiga gol dan hat-trick pertama dalam karier profesionalnya, tetapi ia juga menyumbangkan dua assist, sehingga total kontribusi golnya mencapai lima dalam satu pertandingan. Ini merupakan pencapaian yang ia raih untuk pertama kalinya sepanjang perjalanannya bersama klub maupun timnas Maroko.

Menurut situs "Erem News", Hakimi meraih 4 angka menonjol selama laga tersebut. Yang pertama adalah mencatatkan 5 kontribusi gol dalam satu pertandingan, setelah ia terlibat langsung dalam seluruh gol Paris Saint-Germain dengan mencetak tiga gol dan menciptakan dua gol, sebuah torehan luar biasa bagi pemain yang menempati posisi bek sayap.

Adapun angka kedua adalah mencetak hat-trick pertama dalam karier profesionalnya, setelah ia menjebol gawang Le Havre sebanyak 3 kali, meraih pencapaian pribadi yang belum pernah ia capai sebelumnya, baik bersama klub-klub yang pernah ia bela maupun timnas Maroko.

Hakimi juga menjadi bek pertama yang mencetak hat-trick di Ligue 1 sejak April 2019, ketika pemain asal Aljazair Youcef Atal meraih pencapaian serupa dengan seragam Nice.

Bintang Maroko itu turut menghidupkan kembali pencapaian yang absen dari pemain-pemain Maroko di kompetisi ini sejak tahun 2016, setelah ia menjadi pemain Maroko pertama yang mencetak hat-trick di Ligue 1 sejak hat-trick Sofiane Boufal bersama Lille, menambahkan tonggak baru ke dalam catatan prestasinya yang gemilang.