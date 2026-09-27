Gary Neville, legenda Manchester United, memilih dua nama sebagai transfer terburuk Manchester United sejak berakhirnya era Sir Alex Ferguson, dan pada akhirnya ia memberikan gelar "yang tidak diinginkan" kepada salah satunya.

Pelatih legendaris Manchester United itu pergi pada tahun 2013, dan sejak saat itu klub menyaksikan banyak aktivitas transfer dalam upaya untuk mengembalikan kesuksesan di eranya.

Banyak dari transfer tersebut berkisar antara mengecewakan hingga benar-benar bencana, di mana hanya sedikit sekali perekrutan setelah Ferguson yang benar-benar sukses secara jelas.

Hal pertama yang terpikirkan oleh Neville soal transfer terburuk yang datang dalam 13 tahun terakhir adalah Angel Di Maria, bintang Argentina yang direkrut dari Real Madrid pada tahun 2014 dengan nilai hampir 60 juta pound sterling.

Di Maria hanya menghabiskan satu musim di Old Trafford, di mana ia mencetak empat gol dalam 32 pertandingan di seluruh kompetisi, lalu pindah ke Paris Saint-Germain.

Ketika ditanya soal transfer terburuk Manchester United selama 13 tahun, ia mengatakan kepada surat kabar "The Athletic": "Di Maria adalah transfer yang buruk, dan omong-omong, saya sangat antusias dengannya."

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip surat kabar Inggris "Metro": "Saya pikir itu transfer yang hebat. Ia bisa bergerak dari satu kotak penalti ke kotak penalti lainnya, ia cepat, dan berbakat, tetapi jelas ia tidak beradaptasi, dan tidak menetap. Semua alasan itu. Itu transfer yang buruk."

Marouane Fellaini diusulkan sebagai salah satu kandidat dalam persaingan ini secara khusus, tetapi Neville tidak memasukkan pemain Belgia itu dalam pertimbangan.

Ia berkata: "Saya tidak punya masalah apa pun dengan Fellaini. Semestinya ia tidak menandatangani kontrak dengan klub, tetapi ia bukan transfer terburuk. Ia telah berusaha sekuat tenaga, dan nilainya berkisar antara 25 hingga 30 juta pound sterling, yang bukan jumlah yang besar."

Dengan mempertimbangkan biayanya, Neville akhirnya sampai pada jawabannya atas pertanyaan itu, yakni seorang pemain yang bernilai 82 juta pound sterling dan mencetak 12 gol dalam 96 pertandingan dari sayap kanan.

Ia berkata: "Ketika Anda melihat pengeluaran besar-besaran, Anda akan menemukan Antony, dan ini bukan kritik terhadap pemainnya, melainkan cerminan dari sikap United yang membayar sejumlah uang itu untuknya setelah dilanda kepanikan."

Ia mengakhiri pernyataannya: "Saya sebut Antony dan Di Maria. Saya harus memilih Antony."



