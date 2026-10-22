Paris Saint-Germain menghadapi tantangan untuk menutupi kehilangan winger asal Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, setelah dipastikan mengalami robekan ligamen anterior cruciate pada lutut kanannya. Cedera ini membuatnya absen dari lapangan selama berbulan-bulan, sehingga memaksa pelatih Luis Enrique mencari alternatif untuk menggantikan ketiadaannya.

Pengumuman cedera itu datang satu hari setelah kemenangan Paris Saint-Germain atas Barcelona dengan skor 4-2 di Liga Champions Eropa, memunculkan pertanyaan mengenai pemain yang akan menggantikan winger Georgia tersebut pada periode mendatang.

Goetz, Akliouche, dan Doue di antara opsi

Jalur pertama adalah memanfaatkan pengganti Kvaratskhelia di posisinya. Luis Enrique memiliki pengganti natural dalam diri pemain Belgia, Mika Goetz, yang masih dalam tahap adaptasi, tetapi telah menunjukkan beberapa indikasi positif.

Magnes Akliouche juga menjadi opsi lain, berkat keterampilan teknisnya dan kemampuannya mengisi beragam posisi, karena ia bisa bermain di kedua sisi sayap maupun di lini tengah. Hal yang sama berlaku pula pada Desire Doue, yang mampu menempati lebih dari satu posisi menyerang.

Nuno Mendes: opsi mengejutkan yang mengemuka

Jalur kedua adalah Enrique mengubah posisi salah satu pemain untuk memanfaatkannya di posisi Kvaratskhelia. Menurut yang dikutip situs "Foot Mercato" dari surat kabar "L'Equipe" dan "Le Parisien", Paris Saint-Germain mempertimbangkan kemungkinan memajukan pemain Portugal, Nuno Mendes, ke posisi lebih depan dengan memanfaatkan kemampuan ofensifnya.

Namun opsi ini masih sebatas kemungkinan, mengingat pemain tersebut masih absen karena cedera untuk beberapa pekan ke depan, selain itu memajukannya ke posisi winger akan menuntut penataan ulang lini pertahanan.

Di antara alternatif yang mungkin di lini belakang adalah Lucas Hernandez dan Lucas Beraldo, bersama Warren Zaire-Emery, yang lebih mahir bermain di posisi bek kanan ketimbang sisi kiri.

Mayulu dan Ndjantou mendapat kepercayaan klub

Paris Saint-Germain menegaskan kepada surat kabar "Le Parisien" bahwa Senny Mayulu dan Quentin Ndjantou mendapat penghargaan dari klub, dan masing-masing akan memiliki peran dalam proses rotasi yang akan diandalkan Luis Enrique pada periode mendatang.

Klub juga tidak menutup kemungkinan merekrut seorang winger kiri selama bursa transfer musim dingin, untuk menutupi absennya Kvaratskhelia yang panjang, dan inilah jalur ketiga yang terbuka bagi Enrique.